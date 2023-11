Im September haben im zweiten Monat in diesem Jahr mehr Touristen in Deutschland übernachtet als im Vergleichszeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. 49,6 Millionen Übernachtungen bedeuteten ein Plus von 3,8 Prozent zum September 2019, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im Vergleich zum September 2022 war der Zuwachs mit 5,0 Prozent noch größer. Auch im Mai des laufenden Jahres war das Vor-Corona-Niveau übertroffen worden.

Für den Schub im September sorgten nach Angaben der Wiesbadener Statistiker Gäste aus dem Inland. Mit 41,9 Millionen erhöhte sich deren Übernachtungszahl um 4,5 Prozent zum September 2022 und um 5,6 Prozent zum September 2019. Bei Gästen aus dem Ausland gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat auch ein deutliches Plus von 8,0 Prozent auf 7,7 Millionen Übernachtungen. Die Zahl lag aber noch um 5,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von September 2019.

Wegen Einschränkungen während der Corona-Pandemie waren die Gästezahlen zeitweise eingebrochen, vor allem Touristen aus dem Ausland blieben aus. Die Statistik erfasst Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten.