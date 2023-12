Eine Mitarbeiterin der Lufthansa bereitet an einem Gate am Flughafen München das Boarding für einen Flug vor. Verdi fordert mehr Geld für das Bodenpersonal. (Archivbild)

Die Lufthansa fliegt wieder auf Gewinnkurs. In den demnächst beginnenden Tarifverhandlungen will Verdi für die Beschäftigten am Boden einen Teil des Kuchens sichern.