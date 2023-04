Gestützt von kräftigen Gewinnen an den US-Aktienmärkten hat der Dax am Freitag erneut die Hürde von 15.800 Punkten übersprungen. Neue Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed hatten am Vortag die Kurse jenseits des Atlantiks befeuert. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hatte nach zwei Monaten wieder die Marke von 34.000 Zählern übersprungen. Besonders deutlich aufwärts aber war es für die zinssensibleren Technologietitel gegangen.

Im frühen Freitagshandel stieg der deutsche Leitindex um 0,51 Prozent auf 15.810,08 Zähler. Es ist der nunmehr fünfte Handelstag in Folge mit Gewinnen. Für die verkürzte Handelswoche nach Ostern zeichnete sich ein Plus von 1,4 Prozent ab. Am Mittwoch war der Dax erstmals seit Anfang des vergangenen Jahres über 15 800 Punkte geklettert, dann aber etwas zurückgefallen.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Freitagvormittag um 0,98 Prozent auf 27.832,53 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,36 Prozent auf 4378,87 Punkte.

"Der deutsche Aktienmarkt ist widerstandsfähig", teilten Experten der Landesbank Helaba mit. "Bleibt zu hoffen, dass die anstehenden US-Zahlen nicht zu einem Anstieg der Konjunktursorgen beitragen." Doch selbst wenn es dazu käme, würden sich die Zinssorgen tendenziell abschwächen, was dem Aktienmarkt wiederum zugutekomme, vermuteten sie.

Am Freitagnachmittag wurden aus den USA die Einzelhandelsumsätze für März erwartet. Hier hatte sich laut den Helaba-Experten nach einem robusten Jahresauftakt eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Sie halten vor allem wegen Aussagen von Autohändlern einen Rückgang der Gesamtumsätze für wahrscheinlich. Die Industrieproduktion, die etwas später bekannt gegeben wird, dürfte ihnen zufolge indes zugelegt haben.

Mit großer Spannung wird auf den Start der Berichtssaison in den USA gewartet, denn die US-Großbanken JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Anleger dürften darauf schauen, ob und in welchem Ausmaß die jüngste Schieflage bei US-Regionalbanken nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) auch in den Bilanzen der großen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen haben.

Die Aktien von Covestro gehörten am Freitagmorgen zu den Favoriten im Dax mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der Kunststoffhersteller hatte am Vorabend überraschend Eckdaten zum ersten Jahresviertel bekannt gegeben. In einem schwierigen Branchenumfeld musste Covestro zwar deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen, doch brach das operative Ergebnis weit weniger stark ein als befürchtet.

Mit plus 2,5 Prozent waren die Anteile von Vonovia Spitzenwert im Leitindex, und auch im MDax und SDax zählten Immobilienwerte zu den Favoriten. Hensoldt sprangen zum Handelsstart auf 36,24 Euro und damit auf ein Rekordhoch. Zuletzt ging es noch um gut zwei Prozent hoch. In der ARD-Sendung "Wirtschaft vor acht" am Donnerstagabend war unter anderem der deutsche Rüstungshersteller vorgestellt worden. Daraufhin schnellte der Aktienkurs auf nachbörslichen Handelsplattformen in die Höhe.