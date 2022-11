© Netto



Buschbeck Feuerschale 55 cm

Farbe: schwarz. Sehr langlebige Feuerstelle in stabiler Ausführung. Für behagliche Lagerfeueratmosphäre im Outdoorbereich

Einfacher Platzwechsel durch zwei seitliche Griffe möglich. Ohne Abflussloch, was Flecken durch Tropfwasser vermindert. In wenigen Minuten zusammengebaut und einsatzbereit



Preis: 39,99 Euro pro Stück