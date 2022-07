Zurück aus dem Trainingslager am Tegernsee hat Bundesligist Borussia Mönchengladbach auch das dritte Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen.

Köln (SID) - Zurück aus dem Trainingslager am Tegernsee hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach auch das dritte Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Gegen Drittligist Viktoria Köln gab es auf dem heimischen Trainingsplatz einen ungefährdeten 5:2 (1:0)-Sieg.

Florian Neuhaus (40.), Jonas Hofmann (58., 86.), Lars Stindl (61.) und Joe Scally (71.) trafen für die Borussia, Patrick Sontheimer (64.) und Ben Hompesch (83.) waren für die Kölner erfolgreich.

Nach Siegen gegen Regionalliga-Aufsteiger RW Essen (4:2) und 1860 München (6:0) aus der 3. Liga stehen für das Team des neuen Trainers Daniel Farke in der Vorbereitung noch zwei Härtetests gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich (16. Juli) und das spanische Top-Team Real Sociedad (23. Juli) an.

In der ersten Runde des DFB-Pokals reisen die Fohlen am 31. Juli zum SV Oberachern, in der Bundesliga geht es am 6. August mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim los. Viktoria Köln trifft am 31. August in der ersten Pokalrunde auf Rekordmeister Bayern München und darf sich auf eine große Kulisse im Kölner RheinEnergie-Stadion freuen.