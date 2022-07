Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den nigerianischen Nationalspieler Chidera Ejuke (24) ausgeliehen. Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, kommt der Offensivspieler von ZSKA Moskau an die Spree. In zwei Jahren lief Ejuke für den sechsmaligen russischen Meister insgesamt 65-mal auf.

"Chidera hat sich bereits in mehreren europäischen Ligen bewiesen. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel mit seinen Fähigkeiten bereichern wird", sagte Geschäftsführer Fredi Bobic.

Nach der Ausbildung in seiner Heimat kam Ejuke über Stationen in Norwegen und den Niederlanden nach Moskau. Für die "Super Eagles" absolvierte er seit Oktober 2020 insgesamt acht Länderspiele.