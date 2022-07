Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison auch sein drittes Testspiel gewonnen.

Kitzbühel (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison auch sein drittes Testspiel gewonnen. Das Team des neuen Trainers Andre Breitenreiter setzte sich am Mittwoch gegen den ungarischen Erstligisten Puskas Akademia 2:0 (2:0) durch, Robert Skov (34.) und Andrej Kramaric (40.) erzielten die Treffer. Die TSG absolviert momentan ihr Trainingslager in Kitzbühel.

Zuletzt hatte Hoffenheim bereits gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf (4:0) und den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (2:0) gewonnen. Breitenreiters Mannschaft bestreitet ihr erstes Pflichtspiel am 31. Juli im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen, zum Liga-Auftakt (6. August) geht es dann zu Borussia Mönchengladbach.