Freiburg (SID) - Die Spieler des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg gehen wegen der Zusatzbelastung in der Europa League mit ein paar Zweifeln in die Saison. "Es ist das erste Jahr nach einer langen Zeit, wo wir wieder international spielen. Den Rhythmus ist man nicht wirklich gewohnt", sagte Kapitän Christian Günter bei Sky: "Ich glaube die Dreifachbelastung wird extrem werden für uns."

Auch Angreifer Nils Petersen offenbarte Bedenken. "Die Sorge ist immer in uns: Kriegen wir das europäisch hin, können wir unser Level halten?", sagte der 33-Jährige im kicker. Günter fürchtet, dass es durch die Winter-WM "noch extremer" werde. Alles sei dadurch noch "komprimierter" und der SC müsse mehr englische Wochen durchstehen.

Petersen sieht die Mannschaft allerdings "viel weiter" als beim bisher letzten Auftritt auf europäischer Bühne im Jahr 2017. "Auf vielen Positionen sind wir auch in der Breite besser besetzt. Gerade in der Offensive herrscht jetzt großer Andrang, das wird ein Hauen und Stechen, aber der Trainer kann immer wieder nachlegen", erklärte Petersen. Ein ähnliches Abschneiden wie in der abgelaufenen Saison würde trotz des gewachsenen Stellenwerts vereinsintern aber "jeder unterschreiben".