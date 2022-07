Fußball-Bundesligist Union Berlin hat seinen ersten Test im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gewonnen.

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat seinen ersten Test im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gewonnen. Gegen den tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis setzte sich das Team von Trainer Urs Fischer mit 1:0 (1:0) durch. Neuzugang Paul Seguin traf in der 37. Minute aus der Distanz.

In Neukirchen am Großvenediger traf Genki Haraguchi (55.) zudem den Pfosten. Schon am Samstag (15.15 Uhr) trifft Union im Dolomitenstadion Lienz auf Udinese Calcio.