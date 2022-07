Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat U17-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic unter Vertrag genommen. Der 17 Jahre alte Stürmer kommt aus der Jugend des FC Augsburg und unterschrieb bei den Wölfen einen Vertrag bis 2027. In der abgelaufenen Saison erzielte er in vier Einsätzen für die U19 Augsburgs ein Tor. Für die U17 war er in 16 Einsätzen zwölfmal erfolgreich.