Köln (SID) - Der Wechsel des englischen Fußball-Nationalspielers Raheem Sterling von Meister Manchester City zum FC Chelsea ist perfekt. Der 27-jährige Stürmer erhält bei der Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel einen Vertrag bis 2027 und wird Konkurrent der Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz, das teilten die Blues am Mittwoch mit. Die Ablösesumme soll bis zu 59 Millionen Euro betragen.

Sterling ist der erste Neuzugang für Chelsea seit der Übernahme des Klubs durch ein von US-Unternehmer Todd Boehly geleitetes Konsortium. Er spielte seit 2015 für City und holte unter anderem viermal die Meisterschaft. "Ich kam als 20-Jähriger und gehe als Mann", schrieb er in einem Brief an die City-Fans.

Chelsea plant zudem Verstärkungen in der Defensive, als Zugänge sind Kalidou Koulibaly (31/SSC Neapel) und Nathan Ake (27/Manchester City) im Gespräch. Sie sollen die abgewanderten Antonio Rüdiger ( Real Madrid) und Andreas Christensen (FC Barcelona) ersetzen.