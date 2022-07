Nyon (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) startet am Dienstag den Vorverkauf für den Supercup zwischen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Champions-League-Sieger Real Madrid. Die Tickets für das Spiel am 10. August in Helsinki werden auf uefa.com in der Reihenfolge des Antragseingangs verkauft. Pro Person können maximal vier Eintrittskarten erworben werden. Ein Ticket kostet zwischen 25 und 120 Euro.

Den Fans von Real und der Eintracht wurde jeweils bereits ein separates Ticketkontingent zur Verfügung gestellt, wobei der Bundesligist ein weitaus größeres Interesse (8000 Karten) daran zeigte als der spanische Rekordmeister (1800).