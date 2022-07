Als 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen stattfanden, hatte der America's Cup schon 45 Jahre auf dem Buckel.

München (SID) - Als 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen stattfanden, hatte der America's Cup schon 45 Jahre auf dem Buckel. 1851 wurde das Rennen um den 17 kg schweren Pokal vor der englischen Isle of Wight erstmals ausgefahren, "The Auld Mug" gilt damit als älteste Trophäe der Sport-Welt. Benannt wurde der Pokal erst später nach seinem ersten Gewinner, der Yacht "America".

An der ersten Regatta vor 170 Jahren, einem klassischen Fleet Race, nahmen insgesamt 15 Boote teil. Um 20.37 Uhr fuhr "America", ein etwa 30 Meter langer Zweimaster, als Erster über die Ziellinie, als eines von nur fünf Booten - mehr als 20 Minuten vor dem ersten Verfolger. Mittlerweile werden die Rennen im Head-to-head-Modus ausgetragen.

Die wichtigste Regel ist allerdings seit 1851 unverändert: Der Sieger darf nicht nur den nächsten Cup ausrichten, sondern steht automatisch auch im Finale - alle anderen Teams müssen zuvor den Herausforderer ermitteln. 132 Jahre lang blieb der Cup in den Händen des New York Yacht Club, erst 1983 siegte die Australia II. 2003 gewann die Schweizer Alinghi und holte den Wettbewerb erstmals seit 1851 zurück nach Europa.

Ausgetragen wird der America's Cup in unregelmäßigen Abständen, zuletzt in den Jahren 2010, 2013, 2017 und 2021. Bis heute gab es insgesamt 36 Wettbewerbe, derzeitiger Titelverteidiger ist das Team Neuseeland.