Köln (SID) - Drei Berge erwarten die Fahrer auf der zwölften Etappe der Tour de France - und was für welche! Col du Galibier, Col de la Croix de Fer und als Krönung Alpe d'Huez. Für die Klassementfahrer werden die 165,1 km zur ultimativen Prüfung. Der Rest des Pelotons wird einfach nur froh sein, wenn die Etappe bewältigt ist.

Nach dem 5:1-Kantersieg gegen Italien haben die Französinnen bei der Frauen-EM bereits im zweiten Gruppenspiel das Weiterkommen in eigener Hand. Ein Sieg über Belgien um 21.00 Uhr in Rotherham reicht definitiv zum Einzug ins Viertelfinale. Zuvor messen sich Island und Italien um 18.00 Uhr in Manchester.