London (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss zwei Tage vor dem abschließenden EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen kürzertreten. Wegen einer Migräne fehlte die 54-Jährige beim Training am Donnerstagvormittag in London-Brentford, beim Duell mit Finnland am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Milton Keynes soll sie nach der Schonung aber wieder einsatzbereit sein.

Beim Mittagessen sei Voss-Tecklenburg schon erkennbar auf dem Weg der Besserung gewesen, teilte DFB-Sprecherin Annette Seitz auf der Pressekonferenz am Nachmittag mit. Die leicht angeschlagene Lina Magull ( Oberschenkel) fehlte in der Einheit ebenfalls und trainierte stattdessen im Kraftraum. Sydney Lohmann ( Knie) absolvierte nach dem verpassten Spanien-Spiel ein individuelles Programm.

Die DFB-Auswahl steht nach Siegen gegen Dänemark (4:0) und Spanien (2:0) als vorzeitiger Sieger der Gruppe B bereits sicher im Viertelfinale (21. Juli).