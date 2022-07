L'Alpe d'Huez (SID) - Der Brite Thomas Pidcock hat die Königsetappe der 109. Tour de France gewonnen und damit seinen ersten Tagessieg beim wichtigsten Radrennen der Welt gefeiert. Der 22-Jährige vom Team Ineos Grenadiers setzte sich am Donnerstag nach 165,5 km in Alpe d'Huez als Ausreißer durch. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) verteidigte indes das am Mittwoch eroberte Gelbe Trikot erfolgreich, Simon Geschke (Berlin/Cofidis) trägt weiterhin das Bergtrikot.

"Ein Etappensieg bei meiner ersten Tour, nicht schlecht, oder?", sagte Pidcock grinsend: "Das ist definitiv einer meiner größten Tage, eines meiner größten Erlebnisse. Dieser Slalom durch die Fans und die Fahnen, das erlebst du nirgends so wie hier in Alpe d'Huez."

Titelverteidiger Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates) kam zeitgleich mit dem Dänen Vingegaard ins Ziel, die beiden hatten 3:23 Minuten Rückstand auf Pidcock. In der Gesamtwertung schob Pogacar sich aber wieder auf Rang zwei vor, weiterhin liegt er 2:22 Minuten hinter Vingegaard.

Pidcock hatte erst im vergangenen Sommer in Tokio Olympiagold auf dem Mountainbike gewonnen. Er setzte sich nun auf dem Teilstück am Donnerstag vor Louis Meintjes (Südafrika/Intermarche-Wanty) und dem viermaligen Tour-Sieger Chris Froome (Großbritannien/Israel-Premier Tech) durch. Der mittlerweile 37-Jährige gehörte zur fünfköpfigen Ausreißergruppe, musste aber auf den letzten 10 km abreißen lassen.