Saint-Étienne (SID) - Der frühere Straßenrad-Weltmeister Mads Pedersen aus Dänemark hat die 13. Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige vom Team Trek-Segafredo gewann am Freitag nach 192,6 km in Saint-Etienne aus einer Ausreißergruppe heraus, es war sein erster Etappensieg beim wichtigsten Radrennen der Welt. Zweiter wurde der Brite Fred Wright (Bahrain-Victorious) vor Hugo Houle (Kanada/Israel-Premier Tech).

Der Däne Jonas Vingegaard konnte es am ersten Tag nach den Kletter-Festspielen in den Alpen ruhig angehen lassen und bleibt im Gelben Trikot. Der Abstand auf Titelverteidiger Tadej Pogacar beträgt weiterhin 2:22 Minuten. Simon Geschke verteidigte am vierten Tag in Folge das Bergtrikot.