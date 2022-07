© 2014 Getty Images



Kevin Großkreutz

Sicherte sich den umrühmlichen Titel des 'Abgestürzten' unter den Weltmeistern. Nach einigen Skandalen landete er beim KFC Uerdingen in der 3. Liga. Im Oktober 2020 spielte er sein letztes Spiel als Profi. Heuerte nach dem Karriereende beim TuS Bövinghausen im Dortmunder Westen an. Stieg mit dem Klub jüngst in die Oberliga auf. Macht sich in Dortmund auch als Gastronom einen Namen.