Neben Nackenstützkissen für das Bett gibt es auch spezielle Ausführungen, die sich besonders für Reisezwecke eignen und unterwegs deinen Nacken gut stützen und Verspannungen und Schmerzen so gut wie möglich vorbeugen. Die Palette an Nackenkissen ist riesig und du fragst dich, auf welche Kriterien du beim Kauf deines neuen Kissens achten solltest? Hier gibt es einige Aspekte, die du bei deiner Auswahl berücksichtigen könntest. Nackenkissen werden in diversen Materialien angeboten, kommen teilweise im Set und verfügen über abnehmbare, waschbare Bezüge. Einige Modelle sind auf Schadstoffe geprüft und demnach zertifiziert. Auch in ihrer Form gibt es große Unterschiede. Um rasch das passende Modell für dich zu finden, haben wir mehrere Nackenkissen für dich genauer unter die Lupe genommen, die wir dir präsentieren – damit deine Nackenschmerzen künftig passé sind! Wissenswerte Fragen beantworten wir dir zudem am Ende des Artikels.

Kaufberatung

Für wen ist ein Nackenkissen geeignet?

Ein Nackenkissen eignet sich für alle! In erster Linie erfüllt es jedoch für all diejenigen einen wichtigen Zweck, die anfällig für Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich sind. Aber auch für Menschen, die ihren Kopf gerne bequem betten, ist ein solches multifunktionales Kissen eine gute Wahl und steter Begleiter.

Wo benutzt man ein Nackenkissen?

Insbesondere auf Reisen oder für unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch im Auto oder Flugzeug kann ein solches Kissen für eine Entlastung sorgen und schmerzhafte Nackenbeschwerden vorbeugen. Aber auch für zu Hause zum Lesen, Fernsehen und Schlafen kommt dieses komfortable Kissen häufig zum Einsatz und zeigt positive Wirkungen.

Das thermoregulierende Nackenkissen Empfehlung der Redaktion Seitenschläferkissen ACAMAR | Innovationspreis Ergonomie 2022 | Orthopädisches Nacken-Kissen gegen Nackenschmerzen | Viscoelastischer & ergonomischer Memory-Foam | Kopfkissen mit Thermo-Bezug von Third of Life 70 69,95 € Das thermoregulierende Nackenkissen Marke Third of Life Form Rechteckig Maße 55 x 47 x 12 cm Material Visco-Schaum, Baumwolle Bezug ✅

Das formstabile Nackenkissen Material-Tipp Siebenschläfer Orthopädisches Nackenstützkissen - Kopfkissen aus druckausgleichendem Visko-Gelschaum (Memory Foam) mit Bamboo-Bezug - Kissen in 72x42cm - Höhe 15cm von Siebenschläfer 70 49,95 € Das formstabile Nackenkissen Dieses hochwertige Nackenkissen bietet besten Liegekomfort und lindert Verspannungen. Orthopädisches Nackenstützkissen von Siebenschläfer, welches sich aufgrund seiner Maße von 72 x 42 x 15 Zentimetern optimal für alle Personen eignet, die größer sind als 159 Zentimeter. Die hochwertige Füllung aus Memory-Schaum wirkt druckausgleichend und antiallergisch. Der Innenbezug besteht aus 100 % Baumwolle, der Außenbezug ist aus Naturfasern (Bambus) gearbeitet und besitzt damit eine natürliche antibakterielle Wirkung. Ein rundum gelungenes Nackenkissen für ein bequemes Liegen und einen erholsamen Schlaf. Marke Siebenschläfer Form Rechteckig Maße 72 x 42 x 15 cm Material Visc-Schaum, Baumwolle, Bambus-Naturfasern Bezug ✅

Das klassische Nackenkissen Hörnchen-Tipp Aidapt VM936AT Nackenkissen aus Memory-Schaum, teal grün von Aidapt 65 14 € Das klassische Nackenkissen Mit diesem Kissen sagst du unterwegs deinen Nackenproblemen effektiv den Kampf an. Klassisches Nackenkissen in Hörnchen-Form, das sich ideal für unterwegs oder auch zu Hause eignet: Sein spezielles Design bietet höchsten Komfort und stützt deinen Nacken, wo auch immer du schlafen, lesen oder entspannen möchtest. Der feste Schaum sorgt für guten Halt, während der weiche Bezug aus Velours für ein angenehmes Gefühl sorgt. Der Bezug des Kissens ist abnehmbar und kann so mühelos gereinigt werden. Marke Aidapt Form Hörnchen Maße 28,8 x 27 x 10,4 cm Material Memory-Schaum, Velours Bezug ✅

Das allergikerfreundliche Nackenkissen Premium-Tipp FMP Matratzenmanufaktur Orthopädisches Nackenstützkissen viscoelastisches Kissen, 8,5 cm hoch, weiß von FMP Matratzenmanufaktur 90 59,9 € Das allergikerfreundliche Nackenkissen Mit diesem Nackenkissen wirst du künftig erholsam schlafen. Nackenstützkissen aus thermoelastischem Viscoschaum, das insbesondere bei Nackenschmerzen Abhilfe schafft und sich für Seitenschläfer ebenso eignet wie für Rücken- und Bauchschläfer. Der weiche Bezug des rechteckigen Kissens lässt sich mühelos abnehmen (Reißverschluss) und in der Waschmaschine bei 60 °C reinigen. Zudem ist das Produkt nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. Marke FMP Matratzenmanufaktur Form Rechteckig Maße 70 x 36 x 8,5 cm Material Memory-Schaum Bezug ✅

Das Nackenkissen für unterwegs Preis-Leistungs-Tipp Reisekissen VOLAR Quickdry | Nackenkissen aus Visco-Schaum | Orthopädisches HWS Nacken-Stützkissen mit schnelltrocknendem Thermo-Bezug | Kleines Kopfkissen für Reisen & Camping-Kissen, 40x25x10 cm von Third of Life 80 29,95 € Das Nackenkissen für unterwegs Kompaktes Nackenkissen, das in dem mitgelieferten Beutel praktisch verstaut werden kann. Innovatives und komfortables Nackenkissen für zu Hause oder auf Reisen. Mit diesem Visco-Kissen triffst du die optimale Wahl. Der Bezug (Thermic QuickDry) wirkt nicht nur Wärme-regulierend, sondern ist auch besonders schnell trocken. Integrierte Ventilationskanäle im Kissen bieten dir während des Schlafens ein gesundes Mikroklima. Das ergonomisch geformte Kissen stützt den Nacken und beugt damit Verspannungen vor. Weiterhin ist es widerstandsfähig gegen Staubmilben – und daher ideal für alle Asthmatiker und Allergiker. Worauf wartest du noch? Marke Third of Life Form Rechteckig Maße 40 x 25 x 10 cm Material Visco-Schaum Bezug ✅

Memory-Schaum-Nackenkissen für unterwegs Allergiker-Tipp NuMOON Kissen von Third of Life 80 69,95 € Memory-Schaum-Nackenkissen für unterwegs Die Druckentlastung durch den Memory-Schaum-Kern ermöglicht einen entspannten Schlaf bei Nacken- oder Wirbelsäulenproblemen. Das Kissen in der Größe 56 x 40 x 12/10 Zentimeter kommt mit einem kostenlosen Wechselbezug und Aufrolltuch. Das viscoelastische Memory-Schaum-Nackenkissen, das sich den Körperkonturen optimal anpasst und durch die Druckentlastung Nackenschmerzen und Verspannungen vorbeugt, kann in vier verschiedenen Positionen verwendet werden. Der feuchtigkeitsregulierende Schaumkern aus Bambus-Aktivkohle wirkt gegen Bakterien, Milben und Gerüche. Der antibakteriell und entzündungshemmende Aloe-Vera-Bezug pflegt die Haut im Schlaf und verleiht ihr Feuchtigkeit und Spannkraft. Dank des beiliegenden Aufrolltuchs lässt sich das Kissen in ein handliches Reise-Format bringen und ist somit überall ein treuer Begleiter für erholsame Nächte. Marke Third of Life Form Rechteckig Maße 56 x 40 x 12/10 cm Material Visco-Schaum mit Bambus Aktivkohle, Bezug aus PES, Bambus Viscose mit Aloe Vera Bezug ✅

Das anschmiegsame Nackenkissen Reißverschluss-Tipp sleepling 191115 2er Set Basic 100 Kopfkissen | Ökotex | waschbar bis 60 Grad | Made in EU | Füllmengengarantie | Größengarantie | 40 x 80 cm, weiß von Sleepling 75 -1 € Das anschmiegsame Nackenkissen Nackenkissen, das sowohl in die Waschmaschine als auch in den Trockner gegeben werden kann. Der Bezug des Kissens besteht aus Mikrofaser, die nach Öko-Tex Standard 100 zertifizierte Füllung aus Polyester. Du erhältst in diesem Set zwei Nackenkissen, die mit jeweils 420 Gramm Füllmaterial versehen wurden. Zudem wurde ein Reißverschluss am Bezug der Kissen verarbeitet, durch diesen du die Menge des Füllmaterials ganz nach deinem persönlichen Bedarf regulieren kannst. Pflegeleicht, bequem und effektiv – einfach genial! Marke Sleepling Form Rechteckig Maße 40 x 80 cm Material Mikrofaser. Polyester Bezug ✅