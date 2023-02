Die Campingbranche in Deutschland boomt, weshalb für viele Menschen der Wohnwagen inzwischen wie ein zweites Zuhause ist. Es gibt nichts Schöneres, wie die eigene Unterkunft im Urlaub mit dabei zu haben. Außerdem ist es nicht nur praktisch, sondern auch komfortabel und preisgünstig. Doch der Weg in den Urlaub ist mit einem großen Wohnwagen nicht immer leicht und für viele eine Herausforderung. Ein Caravanspiegel kann Abhilfe schaffen und stellt sicher, dass du auf der Straße alles im Blick behältst. Wir haben uns auf die Suche gemacht und präsentieren dir im Folgenden eine Auswahl an verschiedenen Caravanspiegel. Je nach Bedarf werden sie einzeln oder im Set angeboten. Auch die Befestigungsart ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Wichtige Daten zu den einzelnen Spiegeln haben wir tabellarisch zusammengefasst, sodass du rasch einen Überblick erhältst. Zum Schluss warten ein paar spannende Fragen samt Antworten auf dich.

Kaufberatung

Worauf sollte ich beim Kauf von Caravanspiegeln besonders achten?

Damit du dein Gespann am besten im Blick behältst, ist die Wahl des richtigen Caravanspiegels zu treffen. Beim Kauf kannst du auf die Abmessung des Spiegels achten. Für größere Fahrzeuge sind größerer Spiegel zu empfehlen. Aber auch die Befestigung ist nicht immer dieselbe. Modelle mit Gummibändern sind universell einsetzbar und lassen sich an nahezu jedes Fahrzeug montieren. Achte beim Kauf darauf, dass die Klemmen mit Gummi überzogen sind, um so den Lack deiner Autospiegel zu schützen. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist das Spiegelglas. Sie werden sowohl mit als auch ohne Konvektion angeboten. Mit einem Konvex-Glas hast du ein größeres Sichtfeld, wodurch gleichzeitig eine verkleinerte Darstellung der Dinge im Spiegel erfolgt.

Wie wird ein Caravanspiegel am Fahrzeug befestigt?

Je nach Modell unterscheidet sich die Befestigung. Meistens jedoch werden die Caravanspiegel mit einem Gummi angebracht. Die sogenannten Spannbänder sorgen dafür, dass der Wohnwagenspiegel an jedem Auto montiert werden kann. Eine andere Variante sind Schraubklemmen. Diese sind so konzipiert, dass sie direkt am Außenspiegel festgeschraubt werden können. Die genaue Befestigung findest du in der Produktbeschreibung des Herstellers.

Caravanspiegel mit Anti-Rutsch-Befestigung Komfort-Tipp Repusel Caravanspiegel Alufor von Repusel 85 142,6 € Caravanspiegel mit Anti-Rutsch-Befestigung Praktische Caravanspiegel mit Multi-Schieber, Abstandshalter und werkzeugloser Befestigung. Premium-Produkt der Firma Repusel, das durch optimale Passform begeistert. Die Caravanspiegel können an jedes Auto montiert werden – und das werkzeuglos und in wenigen Minuten. Um den Lack zu schützen, verfügen die Spiegel über praktische Abstandshalter und eine Anti-Rutsch-Hülle. Mit einer Armlänge von 33 Zentimeter hast du selbst bei breiteren Autos alles im Blick. Gewicht 1.400 g Größe 51 x 12 x 9 cm Marke Repusel Material Kunststoff, Metall Reflektor ❌ Montage ohne Werkzeug ✅

Caravanspiegel im windschnittigen Design Größenwahl-Tipp TOTMOX Verstellbarer ausziehbarer Spiegel für Auto, Wohnmobil, Wohnwagen, Wohnmobil, Ersatz-Doppelseitenspiegel (2 Stück)… von TOTMOX 70 55,99 € Caravanspiegel im windschnittigen Design Die im Doppelpack gelieferten Spiegel können an jedes Fahrzeug angebracht werden und überzeugen durch ihre leichte Befestigung. Rutschfeste Caravanspiegel mit Doppelspiegel und elastischem Gummiband. Sie können leicht am Fahrzeug montiert werden und bieten ein großes Sichtfeld. Der Rahmen ist besonders stark, wodurch du lange Freude haben wirst. Beide Spiegel lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal einstellen. Gewicht 1.010 g Größe 42 x 12,5 cm Marke TOTMOX Material Kunststoff, Nylon Reflektor ❌ Montage ohne Werkzeug ✅

Caravanspiegel mit Konvexer Preis-Tipp YeenGreen Wohnwagenspiegel, Caravanspiegel Universal, Anhängerspiegel Außenspiegel Wohnwagen, Universalspiegel mit Spiegelarm, 360° Drehbarer Aufsteckspiegel Wohnmobil (Mirror + Convex) von YeenGreen 65 20,99 € Caravanspiegel mit Konvexer Vielseitig einsetzbarer Caravanspiegel, der aus Kunststoff hergestellt ist und leicht befestigt werden kann. Der Spiegel verfügt über ein Doppelglas, wovon eines gewölbt ist – für besten Überblick. Über Gummibänder kann der Caravanspiegel leicht befestigt werden. Diese Bänder sorgen gleichzeitig dafür, dass der Lack am Autospiegel nicht beschädigt wird. Der Caravanspiegel ist für die Linksmontage geeignet. Gewicht 420 g Größe Spiegel: 12,5 x 18,5 cm Marke YeenGreen Material Kunststoff Reflektor ❌ Montage ohne Werkzeug ✅

Caravanspiegel mit einfachem Klemmsystem Allround-Tipp ONVAYA® Wohnwagenspiegel | Caravanspiegel | Anhängerspiegel | Zusatzspiegel für Wohnwagen & Auto | Wohnmobilspiegel | Universalspiegel | für alle gängigen Fahrzeugtypen | 2 Stück von ONVAYA 90 46,95 € Caravanspiegel mit einfachem Klemmsystem Leicht anzubringende Caravanspiegel im Doppelpack, die mit Konvexspiegeln ausgestattet wurden und für gute Sichtverhältnisse sorgen. Caravanspiegel im Set mit Kugelgelenk, Befestigungsklemme, elastischem Band und Reflektor. Die Spiegel können ohne zusätzliches Werkzeug am Fahrzeug angebracht werden. Im unteren Teil sitzt ein zusätzlicher Spiegel, der den sogenannten „toten Winkel“ im Blick behält. Dank des integrierten Kugelgelenks kannst du die Spiegel in fast jede Position einstellen. Die Caravanspiegel sind robust verarbeitet und für nahezu jeden Fahrzeugtyp geeignet. Gewicht 800 g Größe 46 x 22 x 12 cm Marke ONVAYA Material Kunststoff Reflektor ✅ Montage ohne Werkzeug ✅

Caravanspiegel mit gewölbtem Glas Preis-Leistungs-Tipp EMUK Universalspiegel Universa III Pro XL von EMUK 80 86,9 € Caravanspiegel mit gewölbtem Glas Hochwertiger Caravanspiegel für die linke Seite, der aus Hochleistungskunststoff gefertigt wurde. Großer Caravanspiegel für besten Blick, mit gewölbtem Glas und dynamischem Design. Er ist schnell montiert und kann in alle Richtungen verstellt werden. Weitere Ausstattungsmerkmale sind beschichtete Klemmstücke und rostfreies Federedelstahlblech, das ebenfalls mit Gummi überzogen ist. Gewicht 1.180 g Größe 51,2 x 17,9 x 15,3 cm Marke EMUK Material Kunststoff Reflektor ❌ Montage ohne Werkzeug ❌