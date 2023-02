Ein Router ist ein Gerät, das die Datenübertragung im Netzwerk steuert. Es verbindet mehrere Computer und Geräte miteinander und ermöglicht ihnen den Austausch von Daten. Der Router kann auch als Gateway für das Internet dienen und ermöglicht es den verbundenen Geräten, auf das Internet zuzugreifen. Du kannst deinen Router zum Beispiel verwenden, um deine Heim-Internetverbindung mit mehreren Geräten zu teilen, wie zum Beispiel Computer, Laptops, Smartphones und Tablets. Er ermöglicht dir auch, deine Netzwerkeinstellungen wie z.B. Passwörter und Netzwerknamen zu ändern und die Sicherheit deines Netzwerks zu erhöhen. Es ist wichtig, dass du dich mit deinem Router vertraut machst und weißt, wie du ihn verwenden und verwalten kannst, um das beste Ergebnis zu erzielen und dein Netzwerk sicher zu halten. Damit du schnell den besten Router für dich findest, haben wir verschiedene Modelle herausgesucht und miteinander verglichen.

Beim Kauf eines Routers gibt es einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass du das beste Produkt für deine Bedürfnisse erhältst. Hier sind einige wichtige Punkte, auf die du achten solltest:

Es ist wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, um die verschiedenen Optionen zu vergleichen und die Faktoren zu berücksichtigen, die für deine Bedürfnisse am wichtigsten sind.

Nein, nicht alle Router verfügen über ein integriertes Modem. Einige Router sind nur dafür ausgelegt, das vorhandene Internet-Signal zu verteilen, während andere Router sowohl als Router als auch als Modem fungieren und eine direkte Verbindung zum Internet herstellen können.

Router ohne integriertes Modem werden als "reine" Router bezeichnet und sind darauf ausgelegt, das vorhandene Internet-Signal zu verteilen, das von einem separaten Modem empfangen wird. Sie sind in der Regel günstiger, aber es ist notwendig, dass es ein separates Modem gibt, um das Internet-Signal zu empfangen.

Router mit integriertem Modem, auch als "Modem-Router" oder "All-in-One-Geräte" bezeichnet, haben sowohl ein Modem als auch einen Router in einem einzigen Gerät integriert. Diese Router können eine direkte Verbindung zum Internet herstellen, ohne dass ein separates Modem erforderlich ist. Sie sind in der Regel teurer, aber können eine bequemere und platzsparende Option sein.

Es ist wichtig, zu prüfen, welche Art von Router für deine Bedürfnisse am besten geeignet ist. Wenn du bereits ein Modem hast oder es von deinem Internet-Provider bereitgestellt wird, ist es wahrscheinlich am besten, einen Router ohne integriertes Modem zu kaufen. Wenn du jedoch kein Modem hast oder es ersetzen musst, kann ein Router mit integriertem Modem eine bequemere und platzsparende Option sein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Reichweite deines Routers zu verbessern:

Es ist wichtig zu beachten, dass die Reichweite von vielen Faktoren beeinflusst wird und dass die oben genannten Schritte die Reichweite nicht immer vollständig verbessern werden. Wenn du immer noch Probleme mit der Reichweite hast, solltest du dich an den technischen Support deines Routers oder deines Internet-Providers wenden.

Die Strahlung von WLAN-Routern gehört zu den niedrig energetischen elektromagnetischen Feldern (NIED). Diese Art von Strahlung ist anders als die von Handys oder Röntgenstrahlen und wird als "nicht ionisierend" bezeichnet, da sie nicht genug Energie hat, um die chemische Struktur von Materie zu verändern.

Es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass längere und intensivere Exposition gegenüber NIEDs gesundheitliche Auswirkungen haben kann, aber die Ergebnisse sind widersprüchlich und die meisten wissenschaftlichen Organisationen, einschließlich der "Weltgesundheitsorganisation" ( WHO) und der "Internationalen Kommission für Schutz vor nichtionisierender Strahlung" (ICNIRP), haben festgestellt, dass die aktuellen Emissionsstandards ausreichend sind, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass das Abschalten des Routers nachts die Strahlenbelastung reduziert. Da die Strahlenbelastung von WLAN-Routern sehr gering ist, ist es nicht notwendig, den Router nachts abzuschalten. Wenn du dich jedoch unwohl fühlst, ihn laufen zu lassen, kannst du ihn abschalten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Abschalten des Routers dazu führen kann, dass dein WLAN-Netzwerk nicht verfügbar ist, wenn du es brauchst. Es wäre besser, den Router an einem sicheren Ort zu platzieren, wo die Exposition gegenüber NIEDs minimiert wird.

WLAN-Router der Marke AVM überzeugt durch Funktionen wie FRITZ!NAS, Online-Speicher, Mediaserver und Smart-Home. Sämtliche Funktionen können kontinuierlich upgedatet werden, sodass stets die neueste Technik im Router hinterlegt ist. Zudem ermöglicht dir MyFRITZ! einfachen und sicheren Zugriff auf die eigene FRITZ!Box – und das weltweit. Weitere Ausstattungsmerkmale sind WLAN-Mesh, ISDN-Anschluss und DECT-Basisstation. Letztere ermöglicht einen Anschluss von sechs schnurlosen Telefonen. Der Router ist in verschiedenen Ausführungen (International, Österreich/Schweiz) erhältlich.

Der Router der Firma Netgear kommt inklusive Breitbandanschlussmöglichkeit und punktet mit 1.000 Mbit/s. Dank doppelter Firewall, Netgear Armor, WPA2/WPA3 und DoS hat er eine hohe Netzwerksicherheit. Weitere Funktionen sind VPN, sicherer Gastzugang per WLAN und Amazon Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung. Der Router hat eine hervorragende WLAN-Abdeckung von bis zu 100 Quadratmetern. Nach Erhalt lässt sich das Gerät mit dem Smartphone schnell einrichten. Per App hast du Zugriff auf Funktionen wie Geschwindigkeitstests, Fernzugriff auf das Netzwerk, Internet pausieren und mehr.

Der Router im zeitlosen Design stammt aus dem Hause AVM und punktet durch integriertes WLAN-Mesh. Dadurch stimmen sich alle FRITZ!-Geräte automatisch ab und erzeugen ein einziges WLAN-Netz. Dank der VDSL-Supervectoring wird die Geschwindigkeit am DSL-Anschluss verdreifacht und riesige Datenpakete lassen sich in Rekordgeschwindigkeit downloaden. Der Router kann sich automatisch updaten und ist kompatibel mit Mediaserver und NAS. Im Lieferumfang sind DSL-Kabel, LAN-Kabel, Netzteil und Anleitung enthalten.

Router mit hoher Übertragungsrate

Design-Tipp Telekom Speedport Smart 4 schwarz von Deutsche Telekom 80 141,84 € Router mit hoher Übertragungsrate Router mit Glasfaseranschluss, OLED-Display, integrierter IP-Telefonanlage und neuster Wi-Fi-Technologie.

Moderner Router der Firma Deutsche Telekom mit bis zu 6.000 Mbit/s. Er ist mit bis zu fünf Mesh-Punkten erweiterbar und verfügt über einen Glasfaseranschluss. Zudem hast du Zugriff auf die Megathek, in der eine einzigartige Programmvielfalt wartet. Auch Magenta Smarthome wurde bereits in den Router integriert. Dadurch wird die Steuerung von WLAN-Steckdosen und Co. erleichtert. Der Router ist sehr effizient und ermöglicht dir außerdem ein Telefonieren über Breitbandinternet.