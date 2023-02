Dein Backofen muss dringend mal wieder geputzt werden? Natürlich gibt es dafür verschiedene Hausmittelchen, aber alle davon sind mit einem hohen Aufwand und viel Schrubben verbunden. Das muss nicht sein, denn mittlerweile gibt es eine neue Generation von Backofenreinigern, mit denen dein Ofen und die komplette Küche im Handumdrehen wieder sauber sind. Aber welches dieser Produkte hält wirklich, was es verspricht? Dieser Fragen sind wir für dich auf den Grund gegangen und haben mehrere Backofenreiniger miteinander verglichen.

Was ist ein Backofenreiniger?

Backofenreiniger sind meist chemische Reinigungsmittel, die zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen im Backofen und auf Herdplatten verwendet werden. Die Putzmittel enthalten Inhaltsstoffe, die Fett, Öl und Schmutz effektiv lösen, sodass du die Reste nur noch wegwischen musst. Auch angebrannte Reste werden von einem guten Reiniger zuverlässig beseitigt. Die meisten Backofenreiniger sind flüssig und können mit einer Sprühflasche ganz einfach direkt in den Ofen gesprüht werden. Es gibt Backofenreiniger aber auch als Gel oder in fester Form. Diese haben oft den Vorteil, dass sie besonders ergiebig sind. Ein guter Backofenreiniger darf keine gefährlichen Inhaltsstoffe enthalten. Trotz gründlichen Auswischens können schließlich immer Reste im Ofen zurückbleiben. Diese sollten deine Gesundheit nicht gefährden.

Worauf muss ich beim Kauf eines Backofenreinigers achten?

Unser Backofenreiniger-Vergleich hilft dir dabei, dich für das Produkt zu entscheiden, welches für dich und deine Küche am besten geeignet ist. Es ist sinnvoll, die verschiedenen Arten von Backofenreinigern zu kennen, die im Handel erhältlich sind. So kannst du die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Putzmittel gegeneinander abwägen und dann ein Produkt auswählen, das deine Ansprüche vollumfänglich erfüllt. Der Reiniger sollte nicht zu aggressiv sein, da sonst Schäden an den geputzten Stellen entstehen können. Gleichzeitig muss der Backofen sich mit dem Reinigungsmittel effektiv säubern lassen, ohne dass du mehrfach nachputzen musst.

Wir haben dir bei allen getesteten Backofenreinigern aufgeführt, ob es sich um einen flüssigen, gelförmigen oder festen Reiniger handelt, wofür du das Produkt nutzen kannst und welche Menge du beim Kauf erhältst. Die folgenden drei Kategorien haben wir uns besonders genau angesehen und für jedes Produkt bewertet. So kannst du Prioritäten setzen und dich gezielt für einen Backofenreiniger entscheiden, der in den Bereichen besonders gut abschneidet, die dir am wichtigsten sind.

Ergiebig

Mit einem ergiebigen Backofenreiniger kannst du deinen Ofen mit einer relativ geringen Menge des Putzmittels vollständig reinigen. So musst du nicht so oft neuen Reiniger kaufen, was sowohl die Umwelt als auch deinen Geldbeutel schont. Bei der Ergiebigkeit gibt es teilweise deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten. Während manch ein Backofenreiniger bereits nach zwei oder drei Nutzungen verbraucht ist, kannst du andere Mittel für ein Dutzend oder mehr Reinigungen nutzen. Um lange Freude an einem guten Backofenreiniger zu haben, lohnt es sich daher, beim Kauf auf die Ergiebigkeit zu achten.

Effektiv

Die Effektivität eines Backofenreinigers ist natürlich von großer Bedeutung. Schließlich möchtest du das Ergebnis deiner Arbeit schnell sehen, und am Ende soll der Backofen am besten aussehen wie neu. Daher ist es wichtig, dass der von dir ausgewählte Backofenreiniger auch hartnäckigen Schmutz ohne Mühe entfernt. Selbst Rauchspuren und eingebrannte Reste sollten für einen effektiven Reiniger kein Problem darstellen.

Umweltfreundlich

Immer mehr Menschen sind der Ansicht, dass Umweltfreundlichkeit bei Backofenreinigern eine wichtige Rolle spielt. Einige moderne Reinigungsmittel sind vollständig biologisch abbaubar, ohne dass dies einen negativen Einfluss auf ihre Wirksamkeit hat. Ein solcher Backofenreiniger ist nicht nur für die Umwelt ein Vorteil, sondern auch für deine Gesundheit. Schließlich putzt du mit dem Reiniger ein Gerät, mit dem du deine Lebensmittel zubereitest. Bei einem umweltfreundlichen Backofenreiniger besteht darüber hinaus auch weniger Gefahr, dass er deinen Backofen angreift und ihm bei mehrfachem Gebrauch schadet.

Diese Backofenreiniger haben wir für dich miteinander verglichen:

Kaufberatung

Wie wird ein Backofenreiniger richtig verwendet?

Wie jedes andere Reinigungsmittel auch sollte Backofenreiniger mit Bedacht eingesetzt werden. Vorab ist es wichtig, das richtige Produkt zu finden, welches deinen Ofen zwar effektiv reinigt, das Material jedoch nicht angreift. Zunächst solltest du den Backofen kurz mit einem feuchten Lappen auswischen, um Essensreste und anderen losen Schmutz zu entfernen. Danach kommt es für die korrekte Anwendung auf die Art des Backofenreinigers an. Reiniger aus der Sprühflasche können in der Regel direkt auf die verunreinigten Stellen aufgesprüht werden. Gelreiniger und Feststoffreiniger trägst du mit einem Schwamm oder einem Lappen auf. Schau in der Anleitung zu deinem Backofenreiniger nach, ob eine Einwirkzeit erforderlich ist. Es gibt auch Reiniger, bei denen du den Ofen anschalten und dadurch für eine bestimmte Temperatur sorgen musst, damit sie ihre volle Wirkung entfalten können.

Danach entfernst du den Backofenreiniger mit einem Lappen und wischt den Ofen anschließend gründlich aus. Insbesondere bei chemischen Produkten solltest du Gummihandschuhe tragen, damit deine Haut nicht angegriffen wird.

Wie oft sollte ein Backofenreiniger verwendet werden?

Ein Backofen sollte häufig genug gereinigt werden, um die für die Zubereitung von Lebensmitteln erforderliche Hygiene zu gewährleisten. Allzu häufiges Reinigen kann allerdings zu einer Beschädigung der Oberflächen führen. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn der Backofenreiniger Säuren, Laugen oder andere aggressive Stoffe enthält. Bei der Frage, wie häufig eine gründliche Reinigung erforderlich ist, kommt es nicht zuletzt auch auf den Ofen an. Lies dir daher die Pflegeanleitung durch. Dort erfährst du auch, ob du beim Putzen auf spezielle Schwachstellen achten musst und ob du Backofenreiniger mit bestimmten Inhaltsstoffen nicht verwenden darfst.

Selbst wenn du deinen Backofen intensiv nutzt und daher eine häufigere Reinigung erforderlich ist, ist das mit den meisten modernen Reinigungsprodukten kein Problem. Es gibt gute Backofenreiniger, die das Metall nicht unnötig angreifen und trotzdem eine schnelle und effiziente Reinigung ermöglichen.

Gibt es nachhaltige Backofenreiniger?

Heutzutage gibt es einige Backofenreiniger, die nachhaltig sind und die Umwelt nicht unnötig belasten. Indem du ein biologisch abbaubares Produkt auswählst, musst du kein schlechtes Gewissen beim Putzen deines Backofens haben. Viele in konventionellen Produkten enthaltene Stoffe schaden darüber hinaus nicht nur der Umwelt, sondern unter Umständen auch deinem Backofen. So sind beispielsweise Phosphate stark korrosiv und können deinen Ofen beschädigen. Silikone können die Oberfläche verkleben und dadurch langfristig ebenfalls zu Schäden führen. Nachhaltige Backofenreiniger sind eine gute Wahl und haben keine geringere Effektivität als andere gängige Produkte.

Backofenreiniger ohne Mikroplastik Öko-Tipp Ökologischer Fettlöser für Küche, Herd & Backofen - Universeller Küchenreiniger - Küchenfrontreiniger, Herdreiniger & Fettreiniger für maximale Sauberkeit 500ml inkl. E-Book- Made in DE 85 -1 € Backofenreiniger ohne Mikroplastik In Deutschland entwickelter und hergestellter Backofenreiniger. Vollständig biologisch abbaubar. Ohne Tierversuche und tierische Produkte hergestellt. Der umweltfreundliche Backofenreiniger von Treufix ist universell in der gesamten Küche einsetzbar. Er ist besonders effektiv bei hartnäckigen Fettschichten und auch für die Reinigung von Herd und Backofen bestens geeignet. Zur Herstellung des Backofenreinigers werden natürliche Inhaltsstoffe und keine tierischen Produkte verwendet. Es ist kein Mikroplastik enthalten, und auf Tierversuche wurde bei der Entwicklung bewusst verzichtet. Das Produkt wird in Deutschland hergestellt und ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Der ökologische Alleskönner wird dir das Reinigen deines Backofens und der gesamten Küche erheblich erleichtern. Ergiebig ⭐⭐⭐⭐ Effektiv ⭐⭐⭐⭐⭐ Umweltfreundlich ⭐⭐⭐⭐⭐ Menge 500 ml Form Flüssiger Reiniger in der Sprühflasche Geeignet für Fast alle Oberflächen in der Küche & Backofen Verwendung Aufsprühen, gegebenenfalls einwirken lassen, mit etwas Wasser abwischen Lieferumfang Sprühflasche mit Backofenreiniger

Hocheffizienter Backofenreiniger Preis-Tipp Backofenreiniger 500ml Gel Paste löst hartnäckigste Verkrustungen - reinigt selbsttätig ohne aufheizen 90 -1 € Hocheffizienter Backofenreiniger Grill- und Backofenreiniger in Gelform. Reinigt gründlich und effizient, ohne dass der Backofen dafür aufgeheizt werden muss. Bei diesem Gel handelt es sich um einen hocheffektiven Backofenreiniger. Er löst hartnäckige Verkrustungen, ohne dass du dafür den Backofen aufheizen musst. Dadurch ist das Reinigungsgel auch für den Grill gut geeignet. So bekommst du einen sauberen und hygienischen Backofen, ohne aufwendig schrubben zu müssen. Für eine noch bessere Wirkung kannst du die mit dem Gel behandelten Bereiche zum Einwirken mit Frischhaltefolie abdecken. Wenn du das Reinigungsmittel dann ganz einfach mit einem Schwamm oder einem Lappen wieder entfernst, glänzt dein Backofen wie neu. Die effektive Wirkung des Backofenreinigers kommt durch eine Kombination aus Aktivsauerstoff und speziellen Reinigungskomponenten zustande, die organische Verunreinigungen in Sekundenschnelle lösen. Ergiebig ⭐⭐⭐⭐ Effektiv ⭐⭐⭐⭐⭐ Umweltfreundlich ⭐⭐⭐⭐ Menge 500 ml Form Gel Geeignet für Backofen, Grill Verwendung Auftragen, gegebenenfalls mit Frischhaltefolie abdecken, einwirken lassen Lieferumfang 500 ml Backofenreiniger-Gel

Backofenreiniger ohne Einwirkzeit Mengen-Tipp Backofenreiniger Astonish | Backofen und Herdreiniger | Reinigt Backofen, Kochplatte, Herd & Induktionskochplatte | Ceranfeldreiniger (3 Stück) 70 -1 € Backofenreiniger ohne Einwirkzeit Backofenreiniger in fester Form. Der Backofen wird durch einfaches Auswischen blitzblank. Auch für Grill, Töpfe, Pfannen und sogar Gartenmöbel geeignet. Der Backofenreiniger von Astonish ist ein vielseitiger und einfach anwendbarer Reiniger, der ideal zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen geeignet ist. Egal ob es um deinen Backofen, die Kochplatten, den Ofenrost, Töpfe oder Pfannen geht: Der Backofenreiniger muss nicht kompliziert einwirken, sondern wird einfach mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm aufgenommen. Damit wischst du dann direkt über die Verschmutzung, die im Nu entfernt wird. Der Backofenreiniger enthält keine Säuren oder Laugen und ist damit für alle Arten von Oberflächen geeignet. Sogar deine Gartenmöbel und vieles mehr kannst du damit effektiv und schnell reinigen. Durch seine feste Form ist Astonish sehr ergiebig und dadurch auch in gewerblich genutzten Küchen sehr beliebt. Ergiebig ⭐⭐⭐⭐⭐ Effektiv ⭐⭐⭐⭐⭐ Umweltfreundlich ⭐⭐⭐⭐ Menge 3 x 400 g Form Festes Putzmittel Geeignet für Backofen, Ofenrost, Herd, Töpfe, Pfannen und mehr Verwendung Lappen oder Schwamm anfeuchten, Putzmittel damit aufnehmen und Backofen auswischen Lieferumfang 3 Packungen Astonish Backofenreiniger

Sehr wirksamer Backofenreiniger Empfehlung der Redaktion proWIN Winter Backofenreiniger 100 30,99 € Sehr wirksamer Backofenreiniger Einer der effektivsten Backofenreiniger. Das Konzentrat ist äußerst ergiebig und lässt sich unkompliziert anwenden. Dieses Backofenreiniger-Konzentrat ist äußerst ergiebig und lässt sich leicht anwenden. Du sprühst einfach deinen Backofen dünn mit der Flüssigkeit ein, verteilst sie mit dem beiliegenden proWIN-Pinsel und lässt den Backofenreiniger – je nach Grad der Verschmutzung – zwischen drei Minuten und drei Stunden einwirken. Anschließend kannst du den Backofen einfach mit einem feuchten Tuch auswischen. Der Reiniger ist stark genug, um hartnäckigen Schmutz und Fettrückstände zu entfernen, aber sanft genug, damit dein Ofen gut geschützt ist und durch das Produkt nicht geschädigt wird. Ergiebig ⭐⭐⭐⭐⭐ Effektiv ⭐⭐⭐⭐⭐ Umweltfreundlich ⭐⭐⭐⭐ Menge 500 ml Form Flüssiges Konzentrat Geeignet für Backofen, Grillrost und mehr Verwendung Dünn aufsprühen und mit dem beiliegenden Pinsel verteilen, einwirken lassen, abwischen Lieferumfang 500 ml Backofenreiniger, proWIN-Pinsel

Backofenreiniger und weitere Produkte Reinigungsset-Tipp bio-chem Küchenreiniger-Spar-Set 3-teilig: Backofenreiniger + Küchenhelfer + Hochglanzreiniger + Mischflasche, geeignet für alle Küchen-Oberflächen, Backofen, Induktionskochfeld, Ceranfeld u.v.m. 65 -1 € Backofenreiniger und weitere Produkte Set mit Backofenreiniger, Glasreiniger und Küchenreiniger. Inklusive einer praktischen Mischflasche. Ergiebig und effektiv in der kompletten Küche. Dieses Set enthält neben dem Backofenreiniger zusätzlich einen Glasreiniger und einen Küchenreiniger. So sorgst du in der kompletten Küche für Sauberkeit. Der Backofenreiniger ist für die gründliche Reinigung von hartnäckigen Verkrustungen in Ofen und Grill bestens geeignet, der Küchenreiniger säubert schnell und effektiv alle Oberflächen in deiner Küche und mit dem Glasreiniger bringst du Spiegel und Fensterscheiben zum streifenlosen Glanz. Dank der speziellen Rezeptur ist dieses Set äußerst effektiv. Du benötigst nur geringe Mengen, um perfekte Sauberkeit in deiner Küche zu erreichen. Mit der beiliegenden Mischflasche kannst du die konzentrierten Reiniger im gewünschten Verhältnis mit Wasser verdünnen und sie dann anschließend direkt auf die Oberflächen auftragen. Ergiebig ⭐⭐⭐⭐⭐ Effektiv ⭐⭐⭐⭐⭐ Umweltfreundlich ⭐⭐⭐⭐ Menge 500 ml Backofenreiniger, 750 ml Küchenreiniger, 750 ml Glasreiniger Form Sprühflaschen mit unterschiedlichen Reinigern Geeignet für Gesamte Küche und weitere Oberflächen Verwendung Aufsprühen, einreiben, einwirken lassen, abwischen Lieferumfang Backofenreiniger, Küchenreiniger, Glasreiniger, Mischflasche