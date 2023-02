Ob für Bauarbeiten, Motorsport, Umzüge, Autoreparaturen oder einfach nur um den Rasenmäher auf den Anhänger zu laden, eine Auffahrrampe kommt bei verschiedensten Alltagsherausforderungen zum Einsatz. Genauso vielfältig wie der Einsatzzweck sind auch die Ansprüche an die einzelnen Produkte. Damit du schnell ein geeignetes Produkt findest, haben wir verschiedene Auffahrrampen miteinander verglichen. In diesem Artikel erfährst du alles zum Thema Auffahrrampe.

Je nach Verwendungszweck wird eine andere Auffahrrampe benötigt. Dabei unterscheidet sich zum Beispiel eine Auffahrrampe fürs Auto deutlich durch die Stabilität und Belastbarkeit von einer Auffahrrampe für den Rasenmäher. In der Regel werden Auffahrrampen aus Stahl oder Aluminium hergestellt. In seltenen Fällen wird auch Kunststoff oder Holz verwendet. Der Preis pro Rampe ist abhängig von der Größe, dem Material, der Stabilität und dem Design. Besonders günstige Modelle können schon unter 50 Euro erworben werden. Hochwertigere Modelle mit hoher Belastbarkeit dagegen kosten über 100 oder 200 Euro. Besonders beliebt sind vor allem die Auffahrrampen mit Klappmechanismus. Diese sind besonders einfach zu transportieren und können platzsparend verstaut werden. Am Ende haben wir noch einige interessante Fragen zum Thema beantwortet, damit du schnell ein passendes Modell für deine individuellen Ansprüche findest.

Kaufberatung

Worauf sollte ich beim Kauf einer Auffahrrampe besonders achten?

Das Allerwichtigste beim Kauf einer Auffahrrampe ist die Stabilität und maximale Belastbarkeit. Je nach Einsatzort sollte diese clever gewählt werden. Möchtest du lediglich dein Motorrad oder deinen Rasenmäher auf einen Anhänger verladen, dann reicht vermutlich eine Auffahrrampe mit einer maximalen Belastbarkeit von einigen 100 Kilogramm aus. Benötigst du die Auffahrrampe zur Autoreparatur oder sogar um ein Auto zu verladen, muss die maximale Belastbarkeit schon im vierstelligen Bereich liegen.

Aus welchem Material sollte eine gute Auffahrrampe beschaffen sein?

Besonders hochwertige Auffahrrampen sind in der Regel aus Stahl oder Aluminium. Gerade Aluminium bietet die perfekte Kombination aus Stabilität und Gewicht. Auffahrrampen aus Stahl sind zwar auch stabil, aber meistens etwas schwerer.

Was kann ich alles über eine Auffahrrampe verladen?

Mit einer Auffahrrampe kannst du Motorräder, Autos, Quads, Rasenmäher und vieles mehr verladen. Auch zur Autoreparatur kann eine Auffahrrampe genutzt werden.

Die hochwertige Auffahrrampe Preis-Tipp MASKO® 2X Auffahrrampe 400kg | Verladerampe | Verladeschiene | verzinkter Stahl | Antirutsch | 200kg* Pro Stück | Max 400kg* Pro Paar | Motorrad ATV Quad PKW Auto Laderampe | Anhängerrampe Laderampe von Masko 85 54,8 € Die hochwertige Auffahrrampe Auffahrrampe für den täglichen Einsatz, mit hoher Belastbarkeit in anwendungsfreundlichem Design. Diese Auffahrrampe ist die ideale Lösung für jeden, der regelmäßig schwere Gegenstände verladen möchte. Dank der stabilen Stahlkonstruktion kann die Ladung sicher und stabil verladen werden. Dank des oberen Anschlags kann die Auffahrrampe sicher angelegt und rutschfest positioniert werden. Beide Schienen können einer maximalen Belastung von 200 Kilogramm ausgesetzt werden. Der verzinkte Stahl ist besonders Korrosions-, Rost- und witterungsbeständig. Gewicht 6 kg Größe ‎160 x 22,5 x 4,5 cm Marke Masko Material Stahl Anzahl Rampen 2 Klappbar ❌ Max. Traglast 200 kg

Die robuste Auffahrrampe Belastbarkeits-Tipp 2x Auffahrrampe für Motorrad ATV aus Aluminium 161 cm lang bis zu 4050 kg von Wiltec 70 359,99 € Die robuste Auffahrrampe Auffahrrampe aus stabilem, aber leichtem Material für eine extreme Belastbarkeit für besonders schwere Maschinen, Kraftfahrzeuge und vieles mehr. Diese moderne Auffahrrampe überzeugt durch ihre extreme Stabilität. Dadurch ist sie perfekt geeignet, um Fahrzeuge oder Baumaschinen schnell und sicher zu verladen. Jede Auffahrrampe wurde aus hochwertig verarbeitetem Aluminium gefertigt und bietet durch die breite Auffahrfläche mit starker Profilierung perfekten Halt beim Beladen. Pro Auffahrrampe liegt das Maximalgewicht bei 2025 Kilogramm. Bei der Nutzung von zwei Rampen gleichzeitig kann also ein Gesamtgewicht von 4050 Kilogramm gestützt werden. Gewicht 27,2 kg Größe ‎162,99 x 32 x 26,01 cm Marke Wiltec Material Aluminium Anzahl Rampen 2 Klappbar ❌ Max. Traglast 2025 kg

Die mobile Auffahrrampe Mengenwahl-Tipp Jago® Auffahrrampe 340kg pro Rampe - 1er oder 2er, Aluminium, klappbar, Antirutsch, Faltbare - Auto Motorrad Laderampe, Auffahrschiene, Anhängerrampe, Verladerampe, Verladeschiene, Fahrrampe (1 Rampe) von Jago 65 74,95 € Die mobile Auffahrrampe Auffahrrampe in platzsparendem Design mit stabilen Metallhaken für maximale Sicherheit beim Beladen. Diese Auffahrrampe beeindruckt durch ihre hohe Stabilität und geringes Eigengewicht von gerade mal 7,38 Kilogramm. Außerdem ist die Verladeschiene äußerst stabil und kann platzsparend zusammengeklappt werden. Der zusätzliche Gurt mit stabilem Metallhaken dient zu Sicherung am Fahrzeug. Die breite, rutschfeste Oberfläche mit Löchern sorgt für maximalen Grip beim Beladen der Fahrzeuge. Gewicht 7,38 kg Größe ‎117 x 30 x 14 cm Marke Jago Material Aluminium Anzahl Rampen 1 Klappbar ✅ Max. Traglast 340 kg

Die große Auffahrrampe Preis-Leistungs-Tipp VOUNOT 2 x Faltbare Auffahrrampe, Laderampen 400 kg max Faltrampe für für Motorrad, Anhänger, Rasenmäher, Rasentraktor, 160 x 22.5X 4.5cm von VOUNOT 90 62,9 € Die große Auffahrrampe Auffahrrampe aus verzinktem Stahl in rutschfestem Design und mit hoher Belastbarkeit. Diese stabile Auffahrrampe eignet sich ideal zum Beladen von Motorrädern, Rasentraktoren, Rasenmähern, Quads, Schubkarren und vielem mehr. Die Auffahrrampe ist faltbar und kann dadurch ganz einfach und platzsparend verstaut werden. Dank der stabilen Konstruktion ist jede Rampe bis zu 200 Kilogramm belastbar. Die abgeschrägte Auflagefläche sorgt für eine hohe Stabilität und verhindert ein Verrutschen der Rampe. Gewicht 8 kg Größe 160 x 22,5 x 4,5 cm Marke VOUNOT Material Stahl Anzahl Rampen 2 Klappbar ✅ Max. Traglast 200 kg

Die flexible Auffahrrampe Klassik-Tipp Monzana 2X Auffahrrampe 400kg klappbar Laderampe verzinkter Stahl rutschfeste Oberfläche Auffahrschiene Laderampe PKW von Monzana 80 79,95 € Die flexible Auffahrrampe Hochwertige Auffahrrampe in verbessertem Design für stabiles Auf- und Abfahren dank spezieller Loch-Stanzung. Diese hochwertige Auffahrrampe wurde aus verzinktem Stahl hergestellt und wird in einem praktischen Zweier-Set geliefert. Durch das klappbare Design mit bequemem Tragegriff lässt sie sich einfach transportieren und platzsparend verstauen. Beide Auffahrrampen sind mit einer abgeschrägten Auflagefläche versehen, was für noch mehr Stabilität beim Beladen sorgt. Die maximale Traglast beträgt 200 Kilogramm pro Auffahrrampe. Gewicht 7,5 kg Größe ‎171 x 23 x 4 cm Marke Monzana Material Stahl Anzahl Rampen 2 Klappbar ✅ Max. Traglast 200 kg