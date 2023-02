Kosmetikpinsel gibt es in verschiedenen Ausführungen. Unterschiedliche Größen und ungleiche Formen sind für diverse Hautpartien im Gesicht geeignet. Naturpinsel sind perfekt für Puder und Synthetikpinsel eignen sich gut für flüssige Cremes. Wenn du dir nicht sicher bist, für welches Pinsel-Set du dich entscheiden sollst, haben wir für dich eine kleine Übersicht zusammengestellt. Hier kannst du bestens vergleichen, welcher Kosmetikpinsel wofür am geeignetsten ist und was du alles damit kreieren kannst. Weitere Besonderheiten wie Material, Unterschiede oder Beachtung beim Kauf klären wir am Ende des Artikels.

Kaufberatung

Worauf sollte ich beim Kauf von Kosmetikpinseln besonders achten?

Achte am besten auf tierversuchsfreie Produkten, die sehr gut verarbeitet sind und keine Hautirritationen verursachen. Die Borsten sollten weich und sanft zu deiner Haut sein und fest verankert in der Pinselfassung stecken.

Wie oft sollte man Kosmetikpinsel wechseln?

Kosmetikpinsel sollten alle zwei Wochen gereinigt werden und alle sechs bis zwölf Monate durch neue ersetzt werden. Dazu wäschst du sie sanft mit Seife oder Shampoo aus und legst sie anschließend zum Trocknen an einen warmen Platz.

Wie reinigt man am besten Kosmetikpinsel?

Spülmittel und flüssige Handwaschseifen sind sehr gut zum Reinigen von Kosmetikpinsel geeignet, wobei Spülmittel die Fette stärker lösen als Handseifen. Ein Geheimtipp ist Weichspüler, wenn es um das Auswaschen von Farbpinseln geht. Dazu legst du die Pinsel in unverdünnten Weichspüler und lässt sie für zehn Minuten einweichen. Im Anschluss mit warmem Wasser abspülen.

Kosmetikpinsel für Maskenbildner Preis-Tipp 15-teiliges Make-up Pinsel-Set für Lidschatten, Augenbrauen und Foundation von MELLIEX von MELLIEX 90 -1 € Kosmetikpinsel für Maskenbildner 15-teiliges Make-up-Pinsel-Set für Anfänger und Profis - mit synthetischen Faser-Borsten für den täglichen Gebrauch. Die Borsten bestehen aus Nylon-Material, sind weich und dicht verarbeitet und der Pinsel liegt griffig in der Hand. Im Set enthalten sind 15 verschiedene Arten von Make-up-Pinseln, die für jeden Gebrauch geeignet sind. Ob Grundierungspinsel, Rougepinsel, Mischpinsel, Concealerpinsel oder Augenbrauenpuderpinsel, die Borsten sind gleichmäßig angeordnet und tragen die Kosmetika problemlos auf. Der schwarze Plastikgriff hat einen bequemen und stabilen Halt. Marke MELLIEX Material Borsten Nylon Material Griff Acryl Anzahl Pinsel 15 Aufbewahrungsbehältnis Tasche Länge 17 cm

Das professionelle Pinsel-Set Farbwahl-Tipp Make-up Pinsel-Set von Amazon Brand, 17-teilig, mit einer lilafarbenen Box von Eono 65 -1 € Das professionelle Pinsel-Set Ein multifunktionales und hochwertiges Pinsel-Set für das tägliche Make-up-Finish auf deiner Haut. Die Pinsel sind weich und dicht verarbeitet, angenehm für die Augen und beugen Hautirritationen vor. Die feinen Borsten gleiten seidig und luxuriös über deine Haut und verleihen ihr das perfekt Tages- oder Abend-Make-up. Du kannst zwischen verschiedenen Ausführungen wählen, um Konturen präzise aufzutragen und ein außergewöhnliches Make-up zu kreieren. Die Pinsel sind tierversuchsfrei hergestellt und verleihen deinem Gesicht ein ebenmäßiges Finish auf deiner Haut. Der violette Farbverlauf und die schicke Aufbewahrungsbox sind der perfekte Blickfang in deinem Bad und ein liebevolles Geschenk für jeden Anlass. Marke Eono Material Borsten Nylon Material Griff Keine Angabe Anzahl Pinsel 17 Aufbewahrungsbehältnis Box Länge 19 cm

Hautfreundliche Kosmetikpinsel Geschenk-Tipp 5-teiliges Make-up Pinsel-Set von Luvia in einer Weiß-Macchiato-Farben-Hülle von Luvia 70 -1 € Hautfreundliche Kosmetikpinsel Die fünf Kosmetikpinsel als Set mit Aufbewahrungsbox sind ideal zum Verreisen geeignet. Die hochwertige, fünfteilige Pinselbox ist aus veganen Materialien und in einem edlen, matten Look erhältlich. Ob zu Hause oder auf Reisen - die unterschiedlichen Pinsel integrieren sich perfekt in deinen Beauty-Alltag. Sie sind hautfreundlich und ideal für Allergiker. Die feinen und zarten Pinselhaare sind sanft und schonend zu deinem Gesicht und beugen Rötungen vor. In einer eleganten Aufbewahrungsbox mit Innenfächern kannst du die Pinsel optimal verstauen und transportieren. Das perfekte Geschenk für deine Liebste. Marke Luvia Material Borsten Synthetik Material Griff Aluminium, Kunststoff Anzahl Pinsel 5 Aufbewahrungsbehältnis Box Länge 16,6 cm

Das praktische Kosmetikpinsel-Set Klassik-Tipp 18 professionelle Kosmetikpinsel als Set mit Roll Up Pu-Leder Tasche und Holzgriff von Nestling von Nestling 85 12,99 € Das praktische Kosmetikpinsel-Set Handgefertigtes Make-up-Pinselset mit massivem Holzgriff für Foundation, Blending, Blush, Eyeliner und Gesichtspuder. Die Pinsel bestehen aus hochwertigen synthetischen Fasern, die leicht und sanft über deine Haut gleiten. Somit kannst du präzise und genau Puder, Creme und flüssiges Make-up auf dein Gesicht auftragen. Jeder der 18 Pinselvarianten hat unterschiedliche Funktionen. Es gibt zum Beispiel Pinsel für Rouge, Lidschatten, eine Wimpernbürste oder einen Augenbrauenkamm. Das Pinsel-Set befindet sich in einer weißen weichen Ledertasche, die bequem in jede Handtasche oder Reisekoffer passt. Marke Nestling Material Borsten Tierhaar Material Griff Holz Anzahl Pinsel 18 Aufbewahrungsbehältnis ✅ Tasche Länge 30 cm

Handgefertigte Kosmetikpinsel Auswahl-Tipp Puder-Pinsel von JessLab mit Holzgriff für gepresstes Puder von JessLab 80 -1 € Handgefertigte Kosmetikpinsel Vierteiliges, weiches und bequemes Pinsel-Set für gleichmäßige Aufnahme von verschiedenen Puderarten. Der Kosmetikpinsel fusselt nicht, ist strapazierfähig und robust verarbeitet und verteilt das Puder makellos auf deiner Haut. Die feinen Pinselhaare nehmen das Puder perfekt auf und verteilen es gleichmäßig auf Gesicht und Dekolleté. Die einzelnen Pinsel sind handgefertigt und der Griff besteht aus verdicktem Aluminiumrohr und ist wasserfest und korrosionsbeständig verarbeitet. Das Pinsel-Set ist optimal für unterwegs geeignet und kann Flüssigkeiten, Cremes oder Puder fixieren. Marke JessLab Material Borsten Synthetik Material Griff Holz Anzahl Pinsel 4 Aufbewahrungsbehältnis ❌ Länge 22 cm