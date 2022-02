Ursache für einen Pseudokrupp ist meist eine Infektion - oft macht diese sich in den Tagen vorher schon durch Schnupfen und leicht erhöhte Körpertemperatur bemerkbar.

Nachts hustet das Kind plötzlich stark und hat Atemnot. Das kann Panik hervorrufen, bei Eltern und Kind. Oft steckt das Krupp-Syndrom hinter den Schreckmomenten. Was hilft in so einer Situation?