Muss man erneut mit einem harten Corona-Winter rechnen? So schlimm wie in den vergangenen Jahren könnte es nicht mehr werden, ist der Virologe Christian Drosten zuversichtlich. Drosten zeigte sich in vielen Punkten optimistisch zur weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie. Er sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", auf die Dynamik der Infektionswellen in diesem Jahr angesprochen: "Sie ist das Zeichen für das kommende Ende der Pandemie." Nun wurde das Interview online vorab veröffentlicht.

Um eine Welle anzuschieben oder brechen zu lassen, reichen nach Angaben von Drosten inzwischen schon "kleine Einflussfaktoren wie eine Wetteränderung". So habe eine Art Spätsommer Mitte Oktober die Zahlen umgehend zum Sinken gebracht. "Die Lage für das Virus wird prekär. Das ist gut. Es ist nicht mehr so, dass das Virus mit ein paar Mutationen das Spiel komplett drehen könnte", sagte Drosten dem Bericht zufolge.

Virus kann nicht mehr zurückgehen

Kurzfristig rechne er auch nicht mit einer wirklich bösen Überraschung in Form einer gefährlicheren Variante des Virus Sars-CoV-2, schilderte der Berliner Forscher: "Das Virus kann an vielen Stellen in seiner Evolution nicht mehr ohne Weiteres zurück." Es sei zwar ein wenig festgefahren, optimiere gegenwärtig aber nur nach.

Für den Virologen hängt der Verlauf dieses Winters auch davon ab, welche Corona-Variante sich als nächstes durchsetzt: Sollte der Omikron-Abkömmling BQ.1.1 dominant werden, "könnte der Winter noch einmal schwierig werden", sagt er. Zudem sehe er die Möglichkeit einer sanften Winterwelle.