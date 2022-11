Nun gelten enger gefasste Regeln für die kostenlosen Corona-Schnelltests. Wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage bestätigte, legt das einer am Freitag in Kraft getretenen neuen Verordnung fest. Die alte Verordnung hätte bis einschließlich Freitag gegolten, so soll ein nahtloser rechtlicher Anschluss gewährleistet werden.

Kostenlose Tests bei Besuchen in Kliniken oder Pflegeheimen.

Gratis bleiben "Bürgertests" von Teststellen unter anderem vor Besuchen in Kliniken und Pflegeheimen, aber auch wenn man sich nach einer Corona-Infektion mit Bescheinigung "freitesten" lasse.

Bürgertests aus mehreren weiteren Anlässen, die es seit dem Sommer mit jeweils drei Euro Zuzahlung gegeben hatte, sind hingegen nicht mehr möglich. Damit wird das einst sehr breite Angebot staatlich finanzierter Tests beschränkt, das den Bund schon Milliardensummen kostete. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) machte deutlich: Er sagte: "Auch in diesem Winter müssen wir besonders Patienten und Pflegebedürftige vor einer Corona-Infektion schützen."

Die Neuregelungen sollen befristet bis zum 28. Februar 2023 gelten. Nach Angaben aus der Koalition hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags als Maßgabe beschlossen, die Finanzierung von Tests für "Freitestungen" zum 15. Januar zu beenden. Generell sinken die Vergütungen für Anbieter von 9,50 Euro nun auf 8,00 Euro je Test.