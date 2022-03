Die Fastenzeit beginnt - auf Bier und Co. zu verzichten, fällt aber nicht immer leicht. Ein paar Tricks helfen.

Die Fastenzeit lädt dazu ein, an seinen Gewohnheiten zu schrauben - etwa am Alkoholkonsum. Warum eine Pause von Bier, Wein und Schnaps sinnvoll ist und was beim Durchhalten hilft.