Die Heilungschancen steigen, wenn Tumore frühzeitig entdeckt werden. Soweit, so bekannt. Allerdings nahm die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen in der Pandemie deutlich ab, heißt es in einer Analyse der AOK. Experten wollen dies ändern.

Während der Corona-Krise wurden weniger Untersuchungen zur Früherkennung von Krebs in Anspruch genommen, heißt es. Wie der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen ( AOK) in Berlin) mitteilte, verstärkte sich der Rückgang zum ersten Quartal dieses Jahres etwa bei der Hautkrebsvorsorge.

Die Teilnahmezahl der gesetzlich Versicherten sei nach einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK um 19,7 Prozent unter das Niveau aus dem Vergleichszeitraum von 2019 vor der Pandemie gefallen. Im ersten Quartal 2022 habe es bei Untersuchungen zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs bei einem Minus von knapp zwölf Prozent gelegen.

Das sagte Carola Reimann, Chefin des AOK-Bundesverbands: "In der Pandemie versäumte Untersuchungen sollten nachgeholt werden.", betonte sie. Zusammen mit der Deutschen Krebsgesellschaft will man den 28. November zum jährlichen "Tag der Krebsvorsorge" machen. Der Präsident der Krebsgesellschaft, Thomas Seufferlein, sagte, dies solle die Aufmerksamkeit steigern und motivieren, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen. Für viele Krebsarten seien Heilungschancen besser, würden Tumore schon in einem frühen Stadium entdeckt.