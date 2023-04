Das sind die Grill-Todsünden

© Thinkstock



Grillanzünden mit chemischen Beschleunigern

Auf Spiritus und Co. sollte beim Grillen verzichtet werden. Es ist gesundheitsschädlich. Wer trotzdem schnell eine heiße Glut haben möchte, sollte in einen Anzündkamin investieren. In diesem schmalen Gefäß glühen die Kohlen schnell durch.