Hornhaut richtig entfernen – mit Hausmitteln und Co.

Hornhaut ist wichtig für den Schutz der Haut – doch zu viel davon kann zum Nachteil werden. Damit die Hornhaut nicht rissig wird und sich keine Bakterien ansammeln, die zu Entzündungen führen können, sollte sie regelmäßig entfernt werden.

Dafür gibt es vielseitige Methoden. Ein Beispiel sind die Kangalfische, die die Hornhautschuppen wegknabbern. Doch es geht auch ganz einfach Zuhause: In unserer Bildershow zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hausmitteln, Gelen oder Feilen Hornhaut dauerhaft entfernen können.

Funktion der Hornhaut

Die Hornhaut ist die äußerste Schicht unserer Haut und befindet sich in dünner Ausprägung am ganzen Körper. Sie besteht aus abgestorbenen, verhornten Zellen, zwischen denen Fettzellen eingelagert sind. Was wir im negativen Sinne als Hornhaut bezeichnen, ist jedoch ihre übermäßige Ausprägung an bestimmten Stellen des Körpers – die verdickte Hornhaut. Sie entwickelt sich an Stellen hoher Belastung, wie beispielsweise an Händen und Füßen, die ständig mechanisch gereizt werden. Dort schützt sie die empfindlichen Bereiche vor äußeren Einflüssen.

Ursachen

Verdickte Hornhaut entwickelt sich, wenn es durch Druck oder Reibung zu Entzündungen der Haut kommt. Dann bilden sich Keratinozyten (hornhautbildende Zellen) und Kerneozyten (Hornzellen), um die empfindliche Zellschicht darunter zu schützen. Auf diese Weise entsteht eine ungern gesehene Hornschwiele.

Die Ursachen können vielfältig sein: Durch äußere Umstände wie Staub, Hitze und Schweiß kann die Haut übermäßig ausgetrocknet werden, was die Bildung von Hornhaut begünstigt. Zu enge oder unbequeme Schuhe üben einen erhöhten Druck auf die Haut aus – an der belasteten Stelle bildet sich mehr Hornhaut.

Auch Übergewicht kann ein Risikofaktor sein: Es kommt zur übermäßigen Belastung des Fußes, was verstärkte Hornhautbildung zur Folge haben kann. Ähnlich verhält es sich bei einem falschen Gang. Durch die einseitige Belastung des Fußes kann sich ungleichmäßig Hornhaut bilden.

Hornhaut vorbeugen

Auch, wenn es viele nur im Sommer interessiert: Ihre Füße sollten das ganze Jahr über gepflegt werden. Wer beispielsweise nach dem Duschen regelmäßig gefährdete Stellen eincremt, wird sich aufwändigere Aktionen zum Entfernen sparen können.

Empfehlenswert ist es, die Fußflächen regelmäßig mit einem Bimsstein abzureiben, Salz- oder Zuckerpeelings durchzuführen und Baumwollsocken zu tragen. Auch das richtige Schuhwerk ist entscheidend. Vermieden werden sollten zu enge oder zu spitz zulaufende Schuhe, solche mit hohem Absatz sowie sehr dünnen oder sehr harten Schuhsohlen.

Verdickt Ihre Hornhaut trotzdem leicht, können Sie sie mit in unserer Bildershow gezeigten Hausmitteln einfach entfernen. Kommt es jedoch zu rissigen Fersen, entzündeten Stellen oder Hühneraugen, sollten Sie Ihren Fall in die Hände eines Profis geben.

Was hilft gegen Hühneraugen

Hühneraugen sind Schwielen, die sich durch zu enge Schuhe, medizinische Fußprobleme oder eine Fußfehlstellung gebildet haben. Die Hautverdickung übt Druck auf das Gewebe aus, was zu starken Schmerzen führen kann. Deshalb sollten sie unbedingt therapiert werden. Tiefe Hühneraugen kann man mit speziellen, mit Salicylsäure beschichteten Pflastern behandeln, die die verhornten Stellen aufweichen und lösen. Bringt das keine Besserung, ist das ein Problem für die medizinische Fußpflege oder den Podologen.