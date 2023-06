Was den Rauch von Waldbränden so gefährlich macht, ist vor allem der Feinstaub. Er kann zu Entzündungsreaktionen im Körper führen.

Ob weit weg in Kanada oder hierzulande in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern: An einigen Orten sorgten Waldbrände zuletzt für Aufsehen. Wie gefährlich ist der Rauch für die Gesundheit?