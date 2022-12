Auf etwas mehr Gewissheit warten eine Viertelstunde: Für eine mögliche HIV-Infektion gibt es nicht nur Selbsttests, um eine Corona-Infektion aufzuspüren. Was sollte man wissen, wenn man so einen Test machen will? Eine Übersicht.

Was soll ich beim Kauf von einem HIV-Test wissen?

Die Deutsche Aidshilfe schreibt, dass HIV-Selbsttests in Apotheken, Drogerien oder im Internet angeboten werden. Dafür braucht man rund 20 Euro auf den Tisch. Wer für weniger Geld Gewissheit haben will, kann sich beim örtlichen Gesundheitsamt auch auf HIV testen lassen. Entweder zahlt man 10 bis 15 Euro, oder gar nichts, je nach Kommune.

Greift man doch lieber zum Selbsttest, soll er laut Aidshilfe das CE-Zeichen haben. Und: Dieser Test soll in Europa zugelassen sein und eine deutschsprachige Anleitung beinhalten.

Die Deutsche Aidshilfe rät, dass der Test eine Sensitivität von annähernd 100 Prozent haben sollte, damit eine HIV-Infektion bei richtiger Anwendung des Tests auf keinen Fall übersehen wird.

Wie läuft eine Selbsttestung ab?

Mit einem Piks beginnt ein HIV-Test: Man nimmt etwas Blut aus einer Fingerkuppe ab und gibt es in eine Testapparatur. Auf das Virus selbst wird das Blut laut Deutscher Aidshilfe aber nicht untersucht. Um die Viren im Körper zu bekämpfen, reagiert der Test mit entsprechenden Antikörpern, die das Immunsystem bildet.

Wie beim Corona-Selbsttest soll auch hier gelten: Bis der Test ein Ergebnis meldet, dauert es meist 15 Minuten. Auch Tests mit einer deutlich kürzeren Wartezeit gibt es laut Deutscher Aidshilfe.

Das Ergebnis ist negativ. Kann ich darauf verlassen werden?

Trotz einer Ansteckung kann der Test ein negatives Ergebnis zeigen. Denn nach einer Ansteckung vergehen meist drei bis sechs Wochen, bis sich Antikörper im Blut gebildet haben – und diese durch einen Test nachweisen können.

Die Deutsche Aidshilfe rät, mit dem HIV-Test am besten drei Monate lang warten zu lassen, wer also einen Risikokontakt hatte.

Und wenn das Ergebnis positiv ist?

Das kann ein Nachteil von Selbsttests sein: Man ist mit dem positiven Testergebnis erst einmal alleine. Wer erst einmal mit jemandem sprechen möchte, um sich zu ordnen, kann beispielsweise die Telefonberatung der Aidshilfen nutzen.

Ähnlich wie beim Coronavirus gilt auch für HIV: Um das Selbsttest-Ergebnis zu bestätigen, braucht es einen Test. Diesen gibt es beim Gesundheitsamt, in einer Arztpraxis oder bei den Aidshilfen.

Möglich ist, dass sich ein positives Ergebnis nicht bestätigt. HIV-Selbsttests sind laut der Deutschen Aidshilfe so sensiv, dass sie oft übertragen werden.