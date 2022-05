Manchmal können wir uns nicht erklären, warum eine Beziehung in die Brüche geht. Wir haben doch alles getan, damit es zwischen uns und unserem Liebsten funktioniert. Aber auch wir machen Fehler und wenn sich diese häufen, kann sich das negativ auf die Partnerschaft auswirken – oder den Mann einfach nur extrem nerven.

Und auch wenn wir selbst nicht zufrieden sind – etwa weil unsere Ansprüche zu groß sind – ist das kein gutes Zeichen für eine glückliche Partnerschaft. Damit es künftig besser mit der Liebe klappt, verraten wir Ihnen, welche die größten Beziehungsfehler sind, die Frauen machen.

Frauen versuchen eine Beziehung perfekt erscheinen zu lassen

Ist unsere Beziehung nicht perfekt und gibt es etwas, das uns an unserem Partner stört, möchten wir diese Probleme aus der Welt schaffen. Es ist nie falsch an unserer Liebe zu arbeiten. Schwierig wird es aber, wenn wir krampfhaft versuchen etwas zu ändern, was im Grunde gar nicht so schlimm ist.

Dann nörgeln wir an unserem Partner herum, obwohl wir uns doch gerade wegen seines Charakters in ihn verliebt haben. Oder wir vergleichen unsere Beziehung mit der der besten Freundin, die so unglaublich glücklich wirkt.

Aber: Kleine Fehler machen sowohl einen Menschen als auch eine Partnerschaft authentisch und sympathisch. Und wir selbst machen schließlich auch nicht alles richtig.

Manchmal stellt sich die Frau in den Mittelpunkt

Im Laufe einer Beziehung passiert es uns, dass wir die Bedürfnisse unseres Partners aus den Augen verlieren. Dann möchten wir, dass unsere Wünsche erfüllt werden und wir der Chef in der Partnerschaft sind.

Wie es unserem Schatz dabei geht, interessiert uns immer weniger. Dabei besteht eine Beziehung aus Geben und Nehmen sowie Kompromissen.

Sprechen Sie öfter mit Ihrem Partner und fragen Sie ihn nach seiner Meinung und seinen Träumen. Und dann finden Sie einen gemeinsamen Weg, mit dem Sie beide glücklich sind. Welche Beziehungsfehler wir Frauen noch machen, erfahren Sie in unserer Bildershow.