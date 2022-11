„Reden ist Silber , Schweigen ist Gold“ – wer auch immer diese These aufgestellt hat, hatte wahrscheinlich verdammt wenig Sex . Und nein, wir wollen Sie hier nicht zum nervtötenden Dauerquatschen animieren. Aber wenn es eines gibt, was das schöne Geschlecht ziemlich abtörnend findet, dann einen Mann, der die Zähne nicht auseinander kriegt.

So reden Sie eine Frau ins Bett

Fakt ist: Wenn Sie die süße Rothaarige da drüben auf der Tanzfläche heute Nacht mit nach Hause nehmen möchten, sollten Sie die schüchternen Blicke jetzt schleunigst gegen eine verbale Strategie eintauschen. Wie das funktioniert? In drei entscheidenden Phasen, die wir Ihnen gerne einmal näher erläutern:

Phase 1: Wecken Sie das Interesse der schönen Unbekannten

Sie wollen ihr am liebsten gleich verraten, was Sie heute Nacht noch alles mit ihr vorhaben? Stopp! Plumpe Anmachen lassen Sie schnell als bedürftiger Loser aussehen.

Versuchen Sie’s lieber über die intellektuelle Hintertür: Diskutieren Sie mit ihr über die gewagte Sexszene in einem neuen Film („Grandios geschnitten, oder?“ ) oder über „Sex And The City“ („Ist das Frauenbild da nicht völlig einseitig?“). Themen wie diese sind unverfänglich weit weg vom Schambereich Ihrer Gesprächspartnerin und doch kitzlig nah dran.

Bereit für eine kleine Lästerrunde?

Zugegeben, Lästern ist übel, aber hin und wieder hilfreich – vorausgesetzt, Sie übertreiben es nicht. Kleine Bosheiten prickeln; beispielsweise so: „Schau mal, wie der Typ da hinten die ganze Zeit der Kellnerin auf die Brüste glotzt. Findest Du ihren Ausschnitt zu aufreizend?“

Nun kommt der Coup: Drehen Sie das Thema ins Positive und fragen Sie ganz offen nach ihren Vorlieben . Etwa so: „Was macht Deiner Meinung nach denn den Sex-Appeal einer Frau aus?“.

Gehen Sie ihr verbal an die Wäsche

Gießen Sie Öl ins Feuer, indem Sie Komplimente und Anmache miteinander verbinden: „Du bist ja schön braun. Überall?“ Wenn Sie die Frage mit einem Zwinkern rüberbringen, wird sie wissen, dass Sie nicht zwangsläufig eine Antwort von ihr erwarten. Allerdings wird sie checken, dass ihr Körper Sie beschäftigt und genau das wird sie lieben.

Phase 2: Leisten Sie Überzeugungsarbeit

Zwischen Ihnen beiden funkt es gewaltig? Dann nur keine falsche Bescheidenheit. Ihre Eroberung will mit Ihnen gehen, zögert aber noch? Ein überzeugendes „Komm mit!“ wirkt jetzt am besten. Vorsichtige Naturen können auch nach einem Kaffee fragen, aber eines niemals tun: betteln! Es gibt nichts Abschreckenderes für eine Frau.

Phase 3: Machen Sie sie mit Worten heiß

Sie liegt auf, unter, neben Ihnen? Gratulation. Jetzt bloß nicht verstummen. Immerhin ist das Gehirn einer Frau gleich nach der Klitoris das wichtigste Lustorgan. Reden Sie ihr den Verstand aus dem Kopf, damit sie nicht mehr denkt, sondern nur noch fühlt.

Der einfachste Text der Welt: ihr Name. Flüstern Sie ihn in ihr Ohr, raunen Sie ihn, während Sie ihre Brüste küssen, Ihren Kopf zwischen ihren Schenkeln vergraben. Immer und immer wieder. Sie wird es lieben!

Setzen Sie Dirty Talk ein – aber gekonnt!

Vulgäre Ausdrücke können Wunder wirken; vorausgesetzt, sie sind wohl platziert. Ein „Jetzt wirst Du richtig schön durchge***“ kommt definitiv besser, wenn der Verstand längst seinen Dienst quittiert hat und nur noch Ekstase regiert. Sie gehören eher zur zaghaften Sorte? Ein „Du fühlst Dich so verdammt gut an“ kommt bei Frauen tatsächlich genauso gut an wie es klingt.

Und jetzt: Raus mit Ihnen ins wilde Leben und ausprobieren! Wenn Sie dann bei Phase 3 angekommen sind, dürfen Sie sich auch ruhig einmal gedanklich auf die Schulter klopfen und uns im Stillen danken.