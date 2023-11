© iStock / MonthiraYodtiwong



Dass Kaffeesatz ein guter Pflanzendünger ist, hat vermutlich jeder schon einmal gehört. Das liegt vor allem an seinen zahlreichen Nährstoffen: Kalium, Stickstoff und Phosphor findet man nicht nur in dem braunen Pulver, sondern auch in herkömmlichen Pflanzendüngern. Allerdings sollte man nur abgekühlten und trockenen Kaffeesatz in die Blumenerde kippen.