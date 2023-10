© iStock/sssss1gmel



Aufgrund ihres zotteligen Fells können sich ungarische Komondore hervorragend in Schafherden verbergen, weshalb sie in der Vergangenheit hauptsächlich als Hütehunde eingesetzt wurden. Männliche Komondore erreichen oft eine Schulterhöhe von 76 Zentimetern und wiegen dabei fast 60 Kilogramm. Weibliche Exemplare dieser Rasse werden bis zu 69 Zentimeter groß und bringen in der Regel bis zu 50 Kilogramm auf die Waage.