© iStock/Givaga



Platz sieben geht an die Stadt der Liebe: Auch Paris war schon einmal die weltweit teuerste Stadt, nämlich 2020. Im Jahr danach landete die französische Hauptstadt direkt hinter Tel Aviv auf Platz zwei. Im letzten Jahr rutschte sie jedoch an die neunte Stelle. Auch in Paris schlägt eine hohe Inflation zu Buche.