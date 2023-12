© iStock / simpson33



Eine affirmative - also positive - Formulierung Ihrer Ziele ist wichtig. "Kein Stress am Morgen" kann so zu "Ich stehe morgens eine halbe Stunde früher auf, damit ich gelassen und gut gelaunt in den Tag starte" werden. Schreiben Sie motivierende Ziele auf, so macht es gleich viel mehr Spaß, sie umzusetzen.