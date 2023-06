© iStock / Kana Design Image



Benutzte Taschentücher gehören nicht ins Altpapier! Das gilt nicht nur in den Zeiten einer Pandemie. Der Grund dafür ist einfach: Altpapier wird oft per Hand sortiert. Befinden sich benutzte Taschentücher zwischen alten Zeitungen und Co., könnten die in der Sortierung angestellten Menschen sich eventuell mit den Viren infizieren.