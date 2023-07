© iStock/Krishna Tedjo



Was hat sich die Natur bloß beim Schluckauf gedacht? Beim erwachsenen Menschen jedenfalls scheint er keinen besonderen Sinn mehr zu erfüllen. Wohl aber bei den ganz Kleinen, wie Theorien besagen. Wie sagen Ihnen, was Sie gegen das nervige Hicksen tun können und warum auch Finger in den Ohren helfen können ...