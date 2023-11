© iStock/Geshas



Der Unterschied zwischen Natron und Backpulver besteht darin, dass Natron in der Regel in Backpulver enthalten ist - neben einer Säure, wie etwa Weinsteinsäure, und einem Trennmittel, wie zum Beispiel Maisstärke. Denn den gewünschten Effekt, den Teig locker und fluffig zu machen, erzielt man mit Natron, indem es mit einer Säure reagiert und diese in Salze und vor allem Kohlensäure umwandelt.