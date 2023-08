© iStock / U. J. Alexander



Behandeln Sie die Flecken an den Armaturen oder in der Toilette mit einem Baumwolltuch, das Sie vorher in Essig oder Essigessenz getaucht haben. Die Wirksamkeit steigt mit längerer Einwirkzeit. Bei sehr hartnäckigen Flecken können Sie die betroffenen Stellen auch über Nacht behandeln. Am besten legen Sie dann den Lappen direkt auf die Flecken.