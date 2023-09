© Getty Images / Peter Macdiarmid



Dasselbe in Weiß: Was Brokkoli kann, kann Blumenkohl schon lange. Er ist sehr gesund und roh ein Genuss. Achten Sie aber beim Einkauf darauf, dass seine Blätter schön grün sind und die Blume selbst keine Flecken aufweist. Und dann ab in den Salat damit!