Sie haben nur einen kleinen Garten, wünschen sich aber ein Bäumchen? Pflanzen Sie am besten einen Fächer-Ahorn, der braucht selbst in seinen jungen Jahren keine gesonderte Pflege und wird nicht allzu groß. Am schönsten ist der rote Fächer-Ahorn. Seine Blätter sind ein echter Blickfang und lenken von der ein oder anderen unschönen Ecke in Ihrem Garten ab.