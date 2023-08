© iStock/yourstockbank



Nickerchen erlaubt: Ein erfrischendes Schläfchen am Nachmittag wirkt sich in der Regel nicht auf die Qualität des Einschlafens am Abend aus. Ein Power Nap hilft, zwischendurch Kraft zu tanken und so über das Nachmittagstief hinweg. Aber Achtung: Es sollte nicht länger als 30 Minuten dauern, damit man nicht zu tief einschläft und dann nur schwer wieder hochkommt.