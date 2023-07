© teleschau



Die Wüste ist nicht der einzige Ort im Iran, der in der Liste der zehn heißesten Orte der Welt auftaucht. Extrem schwül wird es in auch in der Stadt Māhschahr (auch Bandar-e-Mashhar), wo 2015 der zweithöchste Hitzeindex - eine Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit - gemessen wurde: Die gefühlte Temperatur soll knackige 74 Grad betragen haben. Die höchste tatsächlich gemessene Temperatur ist mit 51 Grad Celsius allerdings auch nicht ohne.