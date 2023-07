© iStock / monkeybusinessimages



Was darf in den Trockner, was nicht?

Besonders für große Familien sind Trockner ein Segen. Kleidung waschen, in den Trockner geben, einschalten, abwarten, fertig ist die schranktrockene Wäsche. Doch dabei ist Vorsicht geboten: Nicht alles, was Sie waschen können, darf auch in den Trockner. Wir sagen Ihnen, was besser auf den Wäscheständer gehört ...