© iStock/AndreyPopov



In anderen Kühlschränken sinkt die kalte Luft nach unten, sodass hinten und unten tiefere Temperaturen vorzufinden sind als vorne, beziehungsweise in der Türe, und oben. Auf der Glasplatte über dem Gemüsefach ist es also am kältesten: der beste Platz für leicht verderbliche Waren wie Fleisch oder Fisch.