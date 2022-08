Haut muss nicht makellos sein

Nicht nur Schönheit hat viele Facetten. Das gilt ebenso für die Blickwinkel, die Body Positivity einnehmen kann. Ganz besonders oft wird der Weg zu mehr Selbstliebe mit Figurperspektiven in Verbindung gebracht. Mit der Botschaft, dass wir unsere Rundungen, das Bauchfett oder die sich küssenden Oberschenkel so annehmen sollten wie sie sind.

Irgendeine vermeintliche Problemzone, mit der man hadert, hat fast jeder Mensch. Und ein Bereich, der dabei in der Body Positivity Bewegung manchmal bei all den super erfolgreichen Plus Size Models etwas in Vergessenheit gerät, ist unsere Haut. Die nur als schön gilt, wenn sie makellos ist. Ohne eine Falte, ohne jeden Pickel.

Ohne Filter, bitte

Die Frage, die hier in der Body Positivity Bewegung ebenfalls von Belang ist: Sieht unsere Haut in Wirklichkeit nicht anders aus? Ja, sagen alle fünf Influencerinnnen, die wir diesen Monat vorstellen. Sie alle haben mit mehr oder weniger ausgeprägten Hautunreinheiten zu kämpfen. Und mit dem Vorurteil, dass Akne etwas ist, wofür man sich schämen muss.

Doch sie alle verstecken diese nicht (mehr) hinter weichzeichnenden Filtern, die ihren Followern makellos seidige Haut vorgaukeln. Sondern sie zeigen: Ja, ich habe Poren, trockene oder fettige Haut, Gesichtshaare, Akne, Narben. Weil echte Haut nun mal nicht perfekt ist. Dafür ist etwas anderes perfekt: Hinter die Fassade der oft geschönten Instagram-Haut zu sehen und sich wegen seiner Hautunreinheiten nicht falsch oder weniger schön zu fühlen.

Das waren die Body-Positivity-Girls im Juli 2022